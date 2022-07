Žena predsednika pisala šoli: Če moj sin ne bo imel matematike 5 …

Oceni pri dveh predmetih sta se sinu hrvaškega predsednika Zorana Milanovića "čudežno" izboljšali osem dni po koncu šolskega leta, razkriva Jutarnji list. Vzrok za zvišanje ocen naj bi bilo elektronsko sporočilo žene Milanovića Sanje Musić, ki je od ravnateljice šole Zdravke Martinić-Jerčić zahtevala "ponovni premislek" o višini ocen njenega sina. In čeprav so bile ocene uradno že zaključene, šolsko leto pa končano, sta se dve štirici "čudežno" spremenili v petici.

Se spomnite Jureta Jankovića?

Tudi v Sloveniji so se v javnosti že večkrat pojavili pritiski "pomembnih" Slovencev na učitelje in profesorje. Najbolj znan je verjetno primer sina trenutnega ljubljanskega župana Zorana Jankovića Jureta Jankovića iz daljnega leta 1998. Takrat je Jure poskušal končati šolanje na Gimnaziji Jožeta Plečnika, vendar ni smel opravljati mature, ker je imel pri dveh predmetih negativno oceno. Zoran Janković in sekretar z ministrstva za šolstvo Alojz Plušk sta zato po poročanju medijev posredovala po telefonu. A v nasprotju s primerom na Hrvaškem se ravnatelj ni vdal in "pritožbi" ni bilo ugodeno. Jure se je nato vpisal na zasebno srednjo šolo in tam opravil maturo.