Na Hrvaškem padajo rekordi: več kot milijon turistov na dan

Največ, 6,1 milijona nočitev, so ustvarili gosti iz Nemčije, tisti iz Avstrije so prispevali 2,4 milijona, iz Slovenije 2,3 milijona, s Poljske 1,3 milijona, ter iz Velike Britanije in s Češke po 1,1 milijona.

Največ, 6,1 milijona nočitev, so ustvarili gosti iz Nemčije, tisti iz Avstrije so prispevali 2,4 milijona, iz Slovenije 2,3 milijona, s Poljske 1,3 milijona, ter iz Velike Britanije in s Češke po 1,1 milijona. Foto: Shutterstock

Na Hrvaškem so v prvih šestih mesecih letošnjega leta zabeležili 5,7 milijona turističnih prihodov in 24,7 milijona nočitev, kar je 120 oziroma 107 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, so sporočili s hrvaškega ministrstva za turizem. Prilivi iz turističnih dejavnosti so v prvih šestih mesecih dosegli 12,88 milijarde kun (1,71 milijarde evrov). Trenutno je na Hrvaškem več kot 640 tisoč turistov, julija in avgusta pa jih pričakujejo več kot milijon na dan.

Število prihodov v prvi polovici letošnjega leta je primerjavi z letom 2019, pred izbruhom pandemije covid-19, doseglo 83 odstotkov, nočitev pa 94 odstotkov. Tuji turisti so do zdaj ustvarili 21,4 milijona nočitev, domači pa 3,3 milijona.

Največ, 7,9 milijona nočitev, so turisti ustvarili v Istri ter splitsko-dalmatinski in primorsko-goranski županiji. Najbolj priljubljene posamezne destinacije so bile Rovinj s 738 tisoč nočitvami, Poreč s 560 tisoč in Dubrovnik s 530 tisoč prenočitvami turistov.

Nemci, Avstrijci, Slovenci

Največ, 6,1 milijona nočitev, so ustvarili gosti iz Nemčije, tisti iz Avstrije so prispevali 2,4 milijona, iz Slovenije 2,3 milijona, s Poljske 1,3 milijona ter iz Velike Britanije in s Češke po 1,1 milijona.

Najbolj obiskani so bili hoteli s 7,5 milijona nočitvami, družinske nastanitve s 7,4 milijona in kampi s 5,1 milijona.

Za četrtino višji prihodki

Prilivi iz turističnih dejavnosti na Hrvaškem so od letošnjega januarja do konca junija dosegli skoraj 13 milijard kun, kar je 24 odstotkov več kot v prvi polovici leta 2019, so pokazali podatki davčne uprave. V primerjavi s prejšnjim letom so izdali za 129 odstotkov več računov.

"Podatki potrjujejo vse večje zanimanje za Hrvaško zunaj poletnih mesecev in pozitivne rezultate dejavnosti, ki so usmerjene v prepoznavnost Hrvaške kot trajnostne in kakovostne celoletne destinacije," je rezultate komentirala hrvaška ministrica za turizem in šport Nikolina Brnjac.