Turisti na trnih: Hrvati sprejeli odločitev glede cen goriv

Na Hrvaškem se jutri izteče sklep o regulaciji goriv. Če vlada ne bo sprejela novih ukrepov, se bo na Hrvaškem jutri bencin podražil na okoli 16 kun (2,12 evra) in dizel na 16 kun in pol (2,19 evra). Hrvaška vlada je ravnokar na telefonski seji sprejela, da bodo ukrepe podaljšali za dva tedna, tako cene na Hrvaškem ostajajo nespremenjene.

Podražitev bi bila glede na trenutne cene ogromna, saj je danes treba za liter bencina plačati 13,5 kune (1,79 evra) in za liter dizla 13,08 kune (1,74 evra) oziroma na avtocestah 14,57 kune (1,93 evra) za liter bencina in 14,06 kune (1,87 evra) za liter dizla.

Vlada pripravlja nov ukrep

Kot so poročali hrvaški mediji, naj bi vlada sprejela nov ukrep, a podrobnosti še niso znane. Gospodarski minister je že napovedal, da bo odločitev o novih ukrepih glede visokih cen goriv padla danes. Obenem je tudi Andrej Plenković, hrvaški premier, napovedal telefonsko sejo vlade na to temo, ki poteka ravno ta trenutek. Po njej bosta imela z gospodarskim ministrom tiskovno konferenco, na kateri bodo predstavljeni ukrepi in nove cene goriv.

Zamrznitev cen še za dva tedna

"Danes je bila na telefonski seji sprejeta Uredba o določitvi najvišjih maloprodajnih in veleprodajnih cen naftnih derivatov ter Uredba o spremembi Uredbe o višini trošarine za energente in električno energijo, s katero se režim določanja trošarine za energente in električno energijo v skladu z zakonodajo o višini trošarin. Najvišje maloprodajne cene naftnih derivatov ostajajo enake kot v preteklih 14 dneh. Prejšnje znižanje trošarin na naftne derivate se podaljša za 14 dni. Z vsemi sprejetimi ukrepi je cilj vlade ohraniti standard občanov, varnost oskrbe z energijo, hkrati pa prihodek v turistični sezoni," so sporočili iz hrvaške vlade.