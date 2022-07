Incident z morskim psom tudi na mestni plaži v Turčiji #video

Eden izmed kopalcev ga je začel tolči s krpo za tla in ga pregnal. Morski pes se je naveličal in zaplaval v nasprotno smer. Moški, ki je snemal, se je pri tem smejal.

📹| The shark, which was seen on the Marmaris coast, was removed by the citizens "by hitting its head with a floor mop". pic.twitter.com/xlwRohbsD4 — EHA News (@eha_news) July 4, 2022

Bila je sredozemska morska riba

Oblasti v Marmarisu so pozneje potrdile, da ni šlo za morskega psa, in se norčevale iz moškega, ki je v morju plaval s krpo za tla. Dejali so, da je riba, ki so jo kopalci videli na javni plaži in za katero so mislili, da je morski pes, pravzaprav sredozemska morska riba. Po mnenju strokovnjakov gre za neškodljivo žival, poroča The Sun. "Zato vam ni treba vzeti krpe s seboj, ko greste v morje," so dejali.

Kljub temu da v tem primeru ni šlo za morskega psa, naj bi bilo Sredozemsko morje dom 47 različnih vrst morskih psov – vključno s sinjim morskim psom, velikim kladivcem in velikim belim morskim psom.

Letos že tri smrtne žrtve

Letos se je zgodilo že več incidentov, povezanih z napadi morskih psov. Februarja je morski pes le 150 metrov od obale plaže Little Bay v bližini Sydneyja v Avstraliji ubil 35-letnega Britanca. V nedeljo smo poročali o napadih morskega psa, ki je nedaleč od obale letovišča Sal Hašiš pri Hurgadi ubil dve ženski. Guverner regije Rdeče morje Amr Hanafi je zato odredil zaprtje vseh plaž za tri dni.