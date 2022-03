Poglejte, kaj plava v hrvaškem morju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Istri na Hrvaškem so posneli morskega psa orjaka. Moški ga je pred dnevi zagledal med plovbo v bližini Raškega kanala. Ta vrsta morskega psa lahko zraste do 12 metrov in ni nevarna človeku, poroča dnevnik.hr.