"Jaz tega, kar se dogaja v Gazi, ne bi ocenil za genocid," je v intervjuju za Televizijo Slovenija dejal nekdanji predsednik Borut Pahor. V nadaljevanju je pojasnil, da smo vsi zgroženi nad nesorazmernostjo ukrepov, ki jih izraelska vlada izvaja za to, da bi opravila s Hamasom, "pozabljamo pa, da Hamas še vedno zadržuje nedolžne izraelske talce ... in še vedno ni pripravljen izpustiti nedolžnih žrtev". "Zato pa seveda palestinsko ljudstvo v Gazi plačuje strahovito in nesorazmerno ceno. Absolutno. To ravnanje obsojam."

"Tudi vi boste to spoznali"

Na njegove besede se je z objavo na družbenem omrežju Facebook ostro odzvala predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Ta je zapisala, da se s Pahorjem "piše zgodovina brez hrbtenice". "Verjamem pa, da ste si zelo všeč, ko se pogledate v ogledalo. Žal nas zgodovina ne bo sodila po lepoti. Ta je nepomembna in minljiva. Tudi vi boste to spoznali," je dodala.

Ostra tudi Asta Vrečko



Njegova izjava je razburila tudi ministrico za kulturo Asto Vrečko, ki se je odzvala na družbenem omrežju X. Izpostavila je, da kljub političnim razlikam in drugim zadržkom ob delovanju nekdanjega predsednika v njegovih številnih političnih funkcijah, "ne bi nikoli rekla, da bi bil pripravljen na primer zanikati genocid v Srebrenici". "Žal mi je, da bodisi zaradi večnega iskanja čim širše politične všečnosti bodisi spremembi stališč ne more več jasno obsoditi tega, kar se dogaja pred našimi očmi v svetu danes, čeprav bi nemara kot bivši politik to naredil še lažje," je dodala.



V nadaljevanju je poudarila, da ni dvoma, da se v Gazi dogaja genocid, "nobeno razumevanje in leporečenje ne more teh najstrašnejših zločinov upravičiti, pa če še tako obračate besede". "Umirajo dojenčki, otroci, ženske, cele družine in generacije. Izginja narod. Na srečo je Slovenija na pravi strani zgodovine. Ta pa bo sodila tudi vaše besede," je sklenila.