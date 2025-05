Spomin na pomembne državotvorne dogodke, predvsem pa številne žrtve druge svetovne vojne, mora po besedah predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič služiti kot opomnik, da storimo vse, kar je v naši moči, da bomo še naprej živeli v miru. Ob 80. obletnici ustanovitve prve slovenske narodne vlade v Ajdovščini je posvarila pred delitvami in sovraštvom.

Ustava je zanjo svetinja. Kje je mirovna politika?

Slavnostna govornica Klakočar Zupančič je poudarila, da je v slovensko ustavo zapisano, da država izvaja mirovno politiko. "Ustava je zame svetinja. Mir je tudi vrednota, ki si jo želi živeti velika večina ljudi na tem planetu. O tem sem popolnoma prepričana," je poudarila v Ajdovščini.

Zastrupljanje z delitvami

Po njenih besedah moramo narediti vse, da nas ne zastrupijo z delitvami ali celo sovraštvom do drugih ali drugačnih. "Naj nam spomin na pomembne državotvorne dogodke, predvsem pa številne žrtve druge svetovne vojne, služi tudi kot opomnik, da storimo vse, kar je v naši moči, da bomo državljanke in državljani Republike Slovenije še naprej živeli v miru," je dodala predsednica DZ.

Cena svobode

Cena svobode je bila za slovenski narod v drugi svetovni vojni visoka, česar po besedah slavnostne govornice ne smemo nikoli pozabiti. "Še posebej ne v današnjem svetu, ki je zapleten, poln konfliktov in celo ozemeljskih teženj. Veliko bolje bi bilo, če bi sedanji odločevalci več dejanj namenjali iskanju mirnih rešitev ter sožitja in brezpogojnemu uresničevanju osnovnih človekovih pravic, kot pa konfliktom in služenju tistim, ki nebrzdano kopičijo omejene vire našega planeta v zasebnih rokah. Pravijo, da naj bi bila zgodovina učiteljica življenja, a če le malo pogledamo naokoli, lahko ugotovimo, da kot pripadniki človeške vrste, žal nismo prav dobri učenci," je še dejala.

Spomnila je, da je bila ustanovitev narodne vlade v Ajdovščini zaključek procesa graditve slovenske državne oblasti. Zakon o ustanovitvi narodne vlade je od članov vlade zahteval zaobljubo, da bodo delali narodu v korist, in tudi prisega najvišjih funkcionarjev v današnji samostojni Sloveniji vsebuje enake elemente.

Foto: STA ,

Zbrane je na osrednjem ajdovskem trgu pozdravil tudi župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin. Kot je poudaril, je treba tradicijo obeleževanja ustanovitve prve slovenske narodne vlade ohranjati tudi v prihodnje.

Prireditev Občina Ajdovščina pripravlja v sodelovanju z domoljubnimi in veteranskimi organizacijami, na njej pa so nastopili Policijski orkester, Moški pevski zbor Srečko Kosovel ter pevca Vlado Kreslin in Nina Kovšca.

Občina Ajdovščina 5. maj obeležuje kot občinski praznik. Slovesnost pripravljajo v ponedeljek ob 18. uri, ko bodo podelili letošnja občinska priznanja, ob 20. uri pa bodo na ajdovskem osrednjem trgu izvedli kabaret Ona. Praznovanje se bo nadaljevalo tudi v nadaljevanju maja, ko pripravljajo številne dogodke.

Kaj se je zgodilo leta 1945?

V Bratinovi dvorani v Ajdovščini je bila 5. maja 1945 ustanovljena prva slovenska vlada po drugi svetovni vojni, katere predsednik je postal Boris Kidrič. Izbira Ajdovščine kot kraja ustanovitve narodne vlade Slovenije je imela namen pokazati zaveznikom, da je slovenska Primorska del Slovenije, in ne Italije, h kateri je sicer tedaj formalno še spadalo ozemlje, na kateri so razglasili t. i. ajdovsko vlado. Ta poteza je posredno pomenila tudi razglasitev slovenske države oziroma Socialistične republike Slovenije, narodna vlada pa je tudi jasno izrazila zahtevo po priključitvi tega ozemlja k federativni Jugoslaviji.