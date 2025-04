Spominjamo se upora proti okupatorju leta 1941

V Sloveniji danes praznujemo državni praznik, dan upora proti okupatorju. Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo danes položila venec k spomeniku OF v Rožni dolini v Ljubljani. Osrednja državna proslava je sicer že v petek potekala v Tržiču, po državi pa so se že zvrstile številne občinske in regionalne slovesnosti.

Ob državnem prazniku, ki je bil v preteklosti imenovan dan Osvobodilne fronte, se Slovenija spominja dogodkov leta 1941, ko so sile osi na čelu z nacistično Nemčijo 6. aprila 1941 napadle Jugoslavijo in jo vključno s Slovenijo okupirale. Slovensko ozemlje so razdelili med okupatorke Nemčijo, Italijo in Madžarsko. Območje petih naselij v okolici Brežic je okupirala tudi hrvaška fašistična NDH.

Slovenci so se odločili upreti in 26. aprila 1941 so predstavniki Komunistične partije Slovenije, krščanskih socialistov, Sokolov in kulturnih delavcev na srečanju v hiši književnika Josipa Vidmarja v Rožni dolini v Ljubljani ustanovili protiimperalistično fronto.

Nataša Pirc Musar v poslanici: Mir in svoboda nista samoumevna



Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v poslanici ob dnevu upora proti okupatorju ocenila, da je slovenski narod skozi zgodovino že večkrat dokazal, da zna prepoznati pravi trenutek za sodelovanje in odpor. Kljub temu pa "mir in svoboda nista samoumevna, temveč sta odgovornost vsake generacije", je opozorila.



Kot je zapisala predsednica, je dan upora proti okupatorju eden od državnih praznikov, ki nas spominja na težko pričakovano in zahtevno pot do samostojnosti. Ta po njenih navedbah predstavlja uresničitev dolgoletnih sanj naših prednikov o svobodi, "v kateri lahko danes živimo in ustvarjamo pod zastavo Republike Slovenije".



S praznikom se po njenih navedbah spominjamo ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda, kije bila med letoma 1941 in 1945 gonilna sila slovenskega upora, "njena prizadevanja pa so nas pripeljala vse do končne osvoboditve naše domovine". "Zato se danes poklanjamo pogumu in neomajni volji vseh, ki so se v tistih temnih časih uprli nasilju, zatiranju in krivici. Spominjamo se tistih, ki so - z orožjem ali besedo, v gozdovih ali mestih, z dejanji ali tihim uporom - tlakovali pot do naše svobode," je zapisala.



Slovenski narod je po ugotovitvah Pirc Musar skozi zgodovino sicer že večkrat dokazal, da zna prepoznati pravi trenutek za sodelovanje in odpor. "Prav tako, da si ne pusti vzeti pravice do svojega jezika, kulture in suverenosti, do življenja na svojem prostoru s svojimi vrednotami. Naša dolžnost danes ni le ohranjati spomin na pretekle žrtve in boje, temveč tudi negovati vrednote, za katere so se naši predniki borili - svobodo, pravičnost, solidarnost in mir," je zapisala.



Današnji dan naj bo po njenih navedbah priložnost, "da se zahvalimo vsem, ki so prispevali, da lahko živimo v svobodni in demokratični državi". "Hkrati pa naj nas opomni, da mir in svoboda nista samoumevna, temveč odgovornost vsake generacije," je dodala. Pozvala je, naj imamo radi "svojo domovino in bodimo enotni, vsaj pri temah, ki so pomembne za našo skupno prihodnost".

Foto: STA

Klakočar Zupančič: Odločitev je posejala seme slovenske državnosti

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je na petkovi državni proslavi poudarila, da je bila odločitev za upor proti okupatorju največja odločitev tedanjega časa. Zahtevala je junaštvo in prelom s preteklostjo, v težkih razmerah pa je "posejala seme slovenske državnosti", je dejala. Poudarila je, da je vsako leto na ta dan v ospredju razmislek o pomenu upora za slovenski narod.

V nagovoru pa je predsednica DZ izpostavila tudi vlogo kulture, ki je bila "vedno najpomembnejši temelj narodne identitete". Spomnila je še, da je bil slovenski narod ob uporu in ohranjanju lasne kulture v času najhujše morije na evropskih tleh zmožen tudi sočutja do človeka. Po drugi strani, pa tudi po vojni ni bilo vse prav in pravično. "A resnice o Osvobodilni fronti, narodnoosvobodilnem boju in osvoboditvi izpod jermenov okupatorja ne smemo nikoli žaliti s potvarjanjem zgodovinskih dejstev," je poudarila.