Proslava ob dnevu upora proti okupatorju: "Upor je nujen in nedeljiv del osebne in nacionalne biti"

Ob dnevu upora proti okupatorju, ki ga bomo praznovali v četrtek, bo državna proslava zvečer v Šoštanju, rojstnem kraju pesnika in narodnega heroja Karla Destovnika - Kajuha, ki mu je vlada tudi posvetila letošnje leto, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Slavnostna govornica na proslavi bo predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

Režiser in scenarist osrednje državne proslave bo Tomaž Letnar, ki meni, da bi moralo biti spoštovanje upora proti okupatorju "več kot obujanje zgodovinskega spomina, ker je upor nujen in nedeljiv del osebne in nacionalne biti, ko je ta ogrožena", so navedli v uradu. Dodali so, da želi režiser v umetniškem programu izpostaviti tudi človečnost, ki so jo v nemogočih razmerah s pisanjem pesmi, plesom, skladanjem glasbe, ljubeznijo in smehom ohranjale borke in borci.

Letnarjeva dramska pripoved tako "temelji na osebnih zgodbah v resničnih zgodovinskih okoliščinah in s tem upor dviga nad ideološke interpretacije zgodovine na osebno in etično raven ter mu daje brezčasen pomen", so dodali.

Slavnostna govornica na proslavi bo predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, udeležila pa se je bosta tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednik DS Marko Lotrič. Na proslavi bodo sodelovali tudi zastavonoše in nosilci bojnih zastav veteranskih organizacij, Slovenske vojske in policije, potekala pa bo v športni dvorani Osnovne šole Karla Destovnika - Kajuha v Šoštanju.

Predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije Marjan Križman je povedal, da je za razliko od preteklih dveh let njihova izkušnja s koordinacijskim odborom za državne proslave letos izjemno pozitivna. Ob tem je spomnil, da borčevski praporščaki na lanski in predlanski proslavi niso bili zaželeni. Pozdravil je tudi izbiro motiva in kraja državne proslave. Kajuh kot partizan in Šoštanj kot njegov rojstni kraj sta namreč pomembno povezana s pomenom dneva upora proti okupatorju, je dejal.