Špansko mesto Malaga ne bo gostilo tekem SP 2030

Malage ne bo med prizorišči svetovnega prvenstva v nogometu, ki ga bo leta 2030 gostila Španija ob sodelovanju Portugalske in Maroka. Mestne oblasti v Malagi so se odločile, da umaknejo sicer uspešno kandidaturo za izvedbo tekem, ker bi prenova stadiona preveč zmotila delovanje kluba, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Župan Francisco de la Torre je po sestanku z andaluzijskimi oblastmi in s klubom Malaga napovedal, da bo mesto umaknilo kandidaturo za gostitelja SP.

Odločitev so v mestu sprejeli, ker bi takšno tekmovanje zahtevalo temeljito prenovo stadiona Rosaleda. Tega naj bi za SP povečali s sedanjih 30.000 sedežev do kapacitete 45.000 sedežev, vendar bi se moral tamkajšnji klub med prenovo preseliti drugam.

V mestu in klubu so se tako znašli v neprijetni situaciji, saj bi nadomestno prizorišče predstavljal manjši stadion za le 12.500 gledalcev, samo navijačev s sezonskimi vstopnicami pa imajo v Malagi 26.000.

"Če moramo izbrati med SP in klubom, bomo izbrali klub in navijače. Projekt SP bi to ogrozil, zato ne bomo tvegali," je dejal župan. Kljub odpovedi projekta SP pa je zagotovil, da bodo stadion vseeno prenovili.

V Španiji je za SP predvidenih 11 prizorišč, kot zamenjava za Malago pa sta najresnejša kandidata stadion Balaidos v Vigu z 29.000 sedeži in novi stadion Nou Mestalla v Valencii, ki pa še ni zgrajen, predvidoma bo imel 70.000 sedežev.