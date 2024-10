Fifa za dodatno prestopno okno pred klubskim SP

Mednarodna nogometna zveza Fifa je na zasedanju izvršnega odbora v Zürichu predlagala dodatno prestopno okno za junij prihodnje leto pred izvedbo prvega razširjenega klubskega svetovnega prvenstva v ZDA, so poročale tiskovne agencije, tudi francoska AFP.

"Članice Fife, katerih klubi bodo igrali na klubskem SP, bodo imeli možnost za izredno registracijo igralcev med 1. in 10. junijem 2025," so zapisali pri Fifi. "Odločitev o tem, ali odpreti dodatno okno ali ne, ostaja na vsaki posamezni članici Fife, katere klubi bodo na klubskem SP," so dodali.

Dodatno prestopno okno bi se tako pridružilo januarskemu in poletnemu ter bi ekipam, ki bi tekmovale na klubskem SP, dovolilo krepitev igralskega kadra pred turnirjem, ki bo med 15. junijem in 13. julijem prihodnje leto.

Običajno pogodbe igralcem potečejo na 30. junija, Fifa pa bi klubom dovolila omejeno zamenjavo igralcev v kratkem oknu med samim turnirjem, torej med 27. junijem in 3. julijem.

"Cilj tega je opogumiti klube in igralce, katerih pogodbe se iztekajo, da najdejo ustrezne rešitve in poskrbijo za igranje nogometašev na SP," so pojasnili pri Fifi.

O prirediteljih SP 2030 in 2034 11. decembra

Fifa prav tako želi rešiti morebitne konflikte, povezane s tekmovalnim koledarjem, v katerem bi se klubsko SP križalo z drugimi tekmovanji. Prihodnje leto bo v istem terminu zlati pokal Severne in Srednje Amerike ter Karibov v Kanadi in ZDA, nogometaši, ki bi lahko igrali na obeh turnirjih, bodo lahko izbirali, na katerem bodo dejansko igrali. Običajno so igralci dolžni igrati za nacionalne selekcije.

Na razširjenem klubskem SP 2024 bo nastopil tudi evropski prvak Real Madrid. Foto: Reuters

Prva izvedba razširjenega klubskega SP bo imela 32 klubov, Evropo bodo med drugimi zastopali Real Madrid, Manchester City, Bayern, Chelsea in Inter Milano. Z drugih celin pa bodo tekmovali tudi Al Ahly, Boca Juniors, Flamengo, Palmeiras, River Plate in Mamelodi Sundowns.

Fifa je še sporočila, da bodo organizatorje svetovnih prvenstev 2030 in 2034 uradno imenovali na virtualnem kongresu 11. decembra. SP 2030 bo sicer v Španiji, na Portugalskem in v Maroku po uvodnih tekmah v Argentini, Urugvaju in Paragvaju. Savdska Arabija pa je edini kandidat za SP 2034.