Ronaldo ne namerava igrati na klubskem SP

Nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo ne načrtuje nastopa na prihajajočem klubskem svetovnem prvenstvu. Skoraj gotovo je, da ne bo tekmoval na tekmovanju v ZDA od 14. junija do 13. julija, je kapetan portugalske reprezentance povedal pred nedeljskim finalom lige narodov proti Španiji v Münchnu. Ronaldova pogodba z Al-Nasrom v Savdski Arabiji se izteče konec meseca, klub pa se tudi ni uvrstil na svetovno prvenstvo.

Ugibanja o morebitnem nastopu Portugalca na klubskem SP je sprožil predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino, saj je namignil, da bi 40-letni napadalec lahko igral na SP z menjavo kluba.

Ronaldo je pojasnil, da je imel nekaj pogovorov in ponudb, vendar se za to ni odločil. Udeleženci klubskega SP lahko do torka še podpisujejo pogodbe z novimi igralci za SP.

Izkušenemu nogometašu pri 40 letih ni ostalo veliko let igranja, so zapisali pri nemški tiskovni agenciji dpa, a se trenutno počuti dobro. "Uživam," je dejal Ronaldo. Za zdaj še ne ve, kdaj bo konec.

Ronaldo je pred finalom lige narodov v središču pozornosti tudi zaradi dvoboja z mladim španskim talentom Laminom Yamalom. Vendar pa mu primerjave ne pomenijo nič. Sam pravi, da ga nenehno primerjajo z drugim igralcem. "To sta popolnoma različni generaciji. Ena se začne, druga konča," je dejal rekordni strelec Portugalske.

"Komaj 17-letni Yamal ima veliko kakovosti. Najstniku Barcelone bi morali pustiti, da odrašča v miru in da ne bi bil pod prevelikim pritiskom," je dejal Ronaldo, ki je v sredinem polfinalu dosegel gol proti Nemčiji za 2:1.