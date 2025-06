Tako hudo jo je Jan Oblak odnesel le še trikrat

Nogometaši PSG so po veličastni zmagi v finalu lige prvakov nad milanskim Interjem (5:0) osvojili evropski naslov, nato pa drzno napovedali, da odhajajo na svetovno klubsko prvenstvo v ZDA po še eno lovoriko. Sodeč po prvem nastopu, ko so kar s 4:0 nadigrali madridski Atletico, so na odlični poti, da takšno željo tudi uresničijo. Jan Oblak je bil navdušen nad predstavo Parižanov. ''V tem trenutku je ni bolje pripravljene ekipe na svetu,'' je dejal Škofjeločan, ki je v vroči Kaliforniji izenačil najhujši poraz, odkar brani za Atletico.

Evropski prvak PSG je imenitno formo zadržal tudi na ameriških tleh, kjer skuša osvojiti naslov svetovnega prvaka. V uvodnem srečanju je zlahka odpravil Atletico Madrid.

Oblak: PSG je bil superioren

Proti aktualnim evropskim prvakom je moral kar štirikrat po žogo v mrežo. Po dvakrat v vsakem polčasu. Foto: Reuters Jan Oblak je moral po žogo v svojo mrežo kar štirikrat, po visokem porazu na nedeljski ''matineji'' v Kaliforniji pa je 32-letni Slovenec izpostavil: "Razočarani smo. PSG je dokazal, da je boljši. Nadigral nas je, bil je superioren. Moramo jim čestitati za zmago, po mojem mnenju so najbolj pripravljena ekipa v tem trenutku na svetu," je kapetan slovenske izbrane vrste čestital nogometašem evropskega prvaka za več kot zasluženo zmago.

"Veliko so tekli, bili so hitrejši od nas," je Oblak še pojasnil, kako so Parižani dobro pritisnili njegove soigralce, glede nadaljevanja turnirja, kjer se bo Atletico za napredovanje potegoval proti Palmeirasu in Seattlu, brazilski velikan je za začetek premagal ekipo iz lige MLS z 2:1, pa je prepričan, da bo Simeonejeva četa prikazala boljši obraz. "Lahko igramo bistveno bolje. To smo že večkrat dokazali," izkušeni Slovenec ostaja prepričan, da si lahko rdeče-beli iz Madrida zagotovijo napredovanje.

Oblakov Atletico se bo za napredovanje v prihodnjih krogih skupinskega dela potegoval z Botafogom in Seattlom. Foto: Reuters

V nedeljo je izkusil svoj najvišji poraz, odkar se je leta 2014 iz Lizbone preselil v Madrid. V bistvu je ponovil svoj najvišji poraz, ki ga je pred tem z Atleticom doživel že trikrat. Z 0:4 je izgubil tudi lani v Lizboni proti Benfici, pa leta 2020 v Münchnu proti Bayernu in leta 2018 v Dortmundu proti Borussii. Trikrat je tako na gostovanjih v ligi prvakov izgubil z 0:4, zdaj pa še na krstni tekmi razširjenega svetovnega klubskega prvenstva v Pasadeni.

Kar se tiče Oblakovih nastopov v izbrani vrsti, še ni doživel tako izdatnega poraza, je pa dvakrat izgubil z 1:4 (proti Norveški in Srbiji), dvakrat pa z 0:3 (proti Norveški in Hrvaški).