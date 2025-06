Klubsko SP, 1. krog:

Eksperiment Fife, ki je s tem podaljšala sezono številnim zvezdnikom, obenem pa tudi oslabila udeležence evropskega prvenstva do 21 let, ki poteka vzporedno na Slovaškem, se lahko pohvali z ogromnim nagradnim skladom. Udeleženci svetovnega klubskega prvenstva, ki bo potekalo od 14. junija do 13. julija, se bodo potegovali za bogate finančne nagrade. Denarni sklad znaša kar milijardo ameriških dolarjev oziroma 876 milijonov evrov.

Infantino: Začetek nečesa zgodovinskega

Gianni Infantino je prepričan, da bo razširjeno klubsko SP uspešnica. Foto: Reuters Da bo želja udeležencev za skupno zmago, je poskrbel tudi podatek, da bo prvaku krstne izvedbe razširjenega klubskega SP pripadlo kar 109 milijonov evrov. To je še razlog več, da se bodo udeleženci tekmovanja lotili zelo resno in ambiciozno. Pred tekmovanjem je bilo veliko kritik na račun Fife, saj imajo nogometaši že tako opravka z natrpanim koledarjem, a so pri svetovni krovni zvezi s predsednikom Giannijem Infantinom na čelu prepričani, da bo dogodek predstavljal uspešnico.

"Govorimo o nečem, česar še nismo videli in kar bo čarovnijo svetovnega prvenstva, na katerem se merijo nacionalne reprezentance, preneslo na klubsko raven. Ta turnir bo začetek nečesa zgodovinskega, nečesa, kar bo spremenilo naš šport na bolje za vse prihodnje generacije, ki ga bodo vzljubile tako kot mi," je prvi mož svetovnega nogometa prepričan o tem, da bo ideja o takšni obliki svetovnega prvenstva, ki jo želi prirejati na vsake štiri leta, prejela pozitivne ocene in se v prihodnosti tudi uresničila.

Nejc Gradišar za začetek proti Lionelu Messiju

Nejc Gradišar, ki je v jesenskem delu sezone 2023/24 nosil dres Rogaške, bo v noči na nedeljo nastopil na otvoritvenem srečanju klubskega SP. Foto: Jan Gregorc/www.alesfevzer.com Na svetovnem prvenstvu bodo nastopili trije slovenski nogometaši. Kot prvi se bo predstavil Nejc Gradišar. Napadalec afriškega velikana Al Ahly bo doživel posebno čast, saj se bo klub iz Kaira na uvodnem dvoboju tekmovanja pomeril z Interjem iz Miamija. Dvoboj bo odigran na Floridi na modernem stadionu Hard Rock v Miamiju, mladi Slovenec, ki je moral zaradi nastopa na klubskem SP odpovedati nastop na Euru do 21 let na Slovaškem, pa bi lahko zaigral od prve minute.

Al Ahly je prejšnji teden v ZDA odigral pripravljalno tekmo in po izvajanju 11-metrovk izgubil proti mehiški Pachuci. Dvoboj se je v rednem delu končal z 1:1, nekdanji napadalec Rogaške in Fehervarja, ki ga od prejšnjega meseca vodi nov trener, odgovorno vlogo opravlja Španec Jose Riveiro, pa je odigral 57 minut. Proti Interju ga čaka skrb manj, saj bo pri tekmecih zaradi poškodbe nastop izpustil Španec Jordi Alba.

Lionel Messi bo na uvodni tekmi v središču pozornosti svetovne nogometne javnosti. Foto: Reuters

Vse oči bodo uprte v Lionela Messija. Argentinskega superzvezdnika, ki bo konec meseca dopolnil 38 let, zelo spoštuje trener Al Ahlyja. "Je igralec, ki lahko obrne potek srečanja v vsakem trenutku. Je igralec, na katerega ne smeš pozabiti niti za sekundo. Njegova največja vrlina je bil vedno pregled igre. Ni trener, a vodi soigralce na igrišču, kjer je obkrožen z mladimi talenti," je dejal Riveiro. Španec je pred prihodom v Egipt tri leta vodil uspešen južnoafriški klub Orlando Pirates.

Jan Oblak proti razigranim Parižanom

Nogometaši PSG želijo po evropskem osvojiti še svetovni naslov. Foto: Reuters V skupini A nastopata še brazilski Palmeiras in Porto, eden izmed 12 evropskih klubov na letošnjem SP. Za točke se bosta pomerila v noči na ponedeljek. Drugi dan tekmovanja bo zelo naporen tudi za Jana Oblaka. Kapetan slovenske izbrane vrste je med tednom branil za Slovenijo v Celju proti Bosni in Hercegovini (2:1), nato pa odpotoval v ZDA, kjer ga v nedeljo zvečer čaka spopad z najboljšim evropskim klubom. Imel bo opravka z vročimi zvezdniki PSG, ki so v finalu lige prvakov pomendrali milanski Inter (5:0).

Tako mu bodo skušali dan pokvariti Desire Doue, Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia in drugi igralci serijskega francoskega prvaka, ki želi po evropskem osvojiti še svetovni naslov.

Tretji slovenski udeleženec klubskega SP Marcel Ratnik se bo z Al Ainom prvič predstavil v noči na četrtek, ko se bo klub iz ZAE pomeril z Juventusom iz Torina.

