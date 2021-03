SP 2030 v nogometu v Veliki Britaniji in na Irskem? Boris Johnson je navdušen.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Boris Johnson pravi: "To je pravilna odločitev. Gre za dom nogometa, čas je pravi. To bo čudovita stvar za nas." Foto: Reuters

Vlada premierja Borisa Johnsona je podprla potencialno skupno kandidaturo Anglije, Škotske, Walesa, Severne Irske in Irske za organizacijo nogometnega svetovnega prvenstva leta 2030. Mednarodna nogometna zveza (Fifa) bo sicer uradno kandidacijski postopek odprla šele naslednje leto. Ta čas poteka študija izvedljivosti projekta pod skupnim vodstvom nogometnih zvez Velike Britanije in Irske.

Medtem pa je Boris Johnson v pogovoru za britanski časnik The Sun dejal: "Zelo smo navdušeni, da bi nogomet pripeljali domov leta 2030. Mislim, da je to pravilna odločitev. Gre za dom nogometa, čas je pravi. To bo čudovita stvar za nas."

Angleška nogometna zveza (FA) je prek Twitterja dejala, da pozdravlja "vladno zavezo, ki bo vložila 2,8 milijona funtov za potencialno kandidaturo" za mundial 2030.

Angleška reprezentanca je osvojila naslov svetovnega prvaka prav na mundialu, ki ga je gostila (1966). Foto: Guliverimage/Getty Images

Medtem pa so vse omenjene nogometne zveze v skupni izjavi za javnost poudarile, da vsaka od njih z vladnimi partnerji Združenega kraljestva ter Irske navdušena nad podporo britanske vlade skupni kandidaturi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Še naprej bomo preverjali študijo izvedljivosti in pripravili oceno morebitne skupne kandidature, še preden bo Fifa prihodnje leto uradno odprla kandidacijski postopek," so zapisale nogometne zveze.

Na Otoku bo potekal dobršen del letošnjega preloženega Eura. Na Wembleyju bo potekal celoten zaključni del, polfinala in finale. Foto: Reuters

Anglija ni gostila svetovnega prvenstva vse od leta 1966, ko ga je prvič in zadnjič osvojila. Svetovno prvenstvo 2022 bo v Katarju, štiri leta pozneje pa bodo mundial skupaj gostile ZDA, Kanada in Mehika.

London, Glasgow in Dublin pa so med 12 izbranimi mesti, ki bodo letos gostila zaradi koronske krize preloženo nogometno evropsko prvenstvo.