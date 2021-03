Evropsko prvenstvo do 21 let v skupinskem delu brez gledalcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

EP v nogometu do 21 let

Z NZS so sporočili, da bo EP vsaj v skupinskem delu potekal brez gledalcev. Foto: Anže Malovrh/STA

Slovenija bo skupaj z Madžarsko gostila nogometno evropsko prvenstvo do 21 let. Danes je postalo jasno, da bodo tekme v skupinskem delu, ki bo med 24. in 31. marcem, brez gledalcev, so sporočili z Nogometne zveze Slovenije (NZS) oziroma Evropske nogometne zveze (Uefa).

"Glede na zdravstveno situacijo in veljavne državne ukrepe v povezavi z novim koronavirusom se bo skupinski del evropskega prvenstva do 21 let 2021 odigral za zaprtimi vrati," so sporočili iz Uefe.

Kot pravijo, bo krovna evropska nogometna organizacija ob tem še naprej pozorno spremljala razvoj dogodkov in zdravstvenega stanja v obeh državah gostiteljicah prvenstva ter na podlagi ugotovitev naknadno sprejela tudi odločitev glede prisotnosti gledalcev v izločilnih bojih prvenstva. Ti bodo med 31. majem in 6. junijem.

Skupine EP do 21 let:

- skupina A: Madžarska, Romunija, Nizozemska, Nemčija.

- skupina B: Slovenija, Češka, Italija, Španija.

- skupina C: Islandija, Rusija, Danska, Francija.

- skupina D: Švica, Hrvaška, Portugalska, Anglija.

Mijatović: Odločitev Uefe pričakovana in edina pravilna

"Glede na dejstvo, da je Ep do 21 let eden največjih dogodkov, ki jih je doslej gostila Slovenija, bi si želel, da bi bile tribune že v skupinskem delu evropskega prvenstva nabito polne. Žal aktualno zdravstveno stanje v obeh državah gostiteljicah trenutno tega ne dopušča, tako da je odločitev Uefe pričakovana in edina pravilna," se je na odločitev Uefe odzval predsednik NZS Radenko Mijatović.

"Najprej moramo misliti na zdravje, šele na to na vse ostalo," je prepričan Mijatović. Foto: Vid Ponikvar

"Najprej moramo misliti na zdravje, šele na to na vse ostalo. Mlada reprezentanca Slovenije bo kljub temu potrebovala podporo navijačev, tako da vse ljubitelje nogometa vabim pred televizijske zaslone. Verjamem, da se bomo vsi skupaj veselili uvrstitve v drugi del tekmovanja, kjer upam na polne tribune in prvovrstni spektakel," je NZS v sporočilu za javnost navedla Mijatovića.

EP bodo v Sloveniji gostili Maribor, Ljubljana, Koper in Celje, na Madžarskem pa Budimpešta, Györ, Szekesfehervar in Sombotel. Na EP bo prvič nastopilo 16 ekip. Slovenija bo igrala v skupini B skupaj s petkratnima prvakinjama Italijo in Španijo, ki je tudi branilka naslova, ter Češko.

Šestnajst reprezentanc bo v skupinskem delu razdeljenih v štiri skupine, iz vsake pa se bosta nato po dve najboljši prebili v četrtfinale. Slovenija pa bo gostila tudi prvo in zadnjo tekmo prvenstva, uvodna bo 24. marca v Mariboru, finalna pa 6. junija v Ljubljani.

