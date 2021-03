Jan Oblak obnorel Špance z novo mojstrsko obrambo #video

Slovenska nogometna vratarja Jan Oblak in Samir Handanović sta vse bližje velikemu cilju. Prvi lahko z Atleticom prvič postane španski prvak, drugemu pa se z Interjem nasmiha naslov v serie A, kar bi bila za 37-letnega Ljubljančana sploh prva klubska lovorika . Oblak jih je z Benfico in Atleticom osvojil že kaj nekaj, z veličastno predstavo proti Villarrealu (2:0), ko je prvič po osmih tekmah ohranil mrežo nedotaknjeno, pa je Simeonejevo četo še približal prestižnemu podvigu!

Navijači Los Colchoneros so si oddahnili. Rezultatske krize, sredi katere se je prednost Atletica pred Realom in Barcelono nevarno topila, hkrati pa so se Madridčani znašli tik pred izpadom v ligi prvakov, je očitno konec. Zmaga v 25. krogu španskega prvenstva pri neugodnem Villarrealu (2:0) bi lahko predstavljala naznanilo za nove, uspešnejše tedne, v katerih si bo Atletico prizadeval zadržati naskok pred največjima tekmecema in se prvič po letu 2014 polastiti naslova španskega prvaka.

Oblak prekinil zanj nevsakdanji niz osmih tekem

Na gostovanju pri rumeni podmornici ni Simeonejeva četa zmagala le zaradi avtogola Alfonsa Pedraze in atraktivnega zadetka portugalskega zvezdnika Joaa Felixa, ampak tudi izjemnih posredovanj Jana Oblaka. Škofjeločan je zbral šest obramb, nekatere izmed njih pa so hitro zaokrožile po socialnih omrežjih. Najbolj tista iz 84. minute, ko je na Madrigalu z izjemno obrambo z roko preprečil zadetek Alexa Baene.

Izjemna obramba Jana Oblaka v 85. minuti:

S tem je kapetan slovenske izbrane vrste prekinil niz osmih tekem, na katerih se je njegova mreža vedno zatresla vsaj enkrat. Nogometna javnost česa takšnega z njegove strani niti ni bila vajena, saj Oblak s pomočjo soigralcev v obrambi Atletica slovi za specialista za tekme, na katerih ohranja mrežo nedotaknjeno večkrat od njegovih stanovskih kolegov.

Pred vrati Oblaka je bilo na stadionu Ceramica nekajkrat pošteno vroče, a Škofjeločanu ni bilo potrebno iti po žogo v mrežo niti enkrat. Foto: Reuters

Tokrat ga do prve ''ničle'' v la ligi po 12. januarju niso vodila le vrhunska posredovanja, ko je zaustavljal strele Gerarda Morena, Carlosa Bacce in Danija Pareja, ampak tudi pomoč kapetana Kokeja, ki je izbil žogo z golove črte, kakor tudi pomoč sreče, saj je Baena po izjemnem strelu z razdalje v drugem polčasu zatresel okvir vrat vodilnega španskega prvoligaša. Oblak, ki je bil takrat nemočen, je bil proglašen za igralca tekme.

Atletico bo v veliki madridski obračun z Realom vstopil z zajetno prednostjo šestih točk. Foto: Reuters

''Zmaga nam bo okrepila samozavest in nas vrnila na zmagovito pot, na kateri smo bili že prej. Zdaj komaj čakamo na derbi,'' je po zmagi nad Villarrealom povedal črnogorski branilec Stefan Savić, ki je imel prste vmes pri avtogolu rumene podmornice. Dober Oblakov prijatelj podobno kot navijači Atletica že odšteva dneve do nedelje, 7. marca, ko bodo rdeče-beli v velikem derbiju la lige gostili madridski Real. To bo dvoboj, ki bo močno vplival na razplet pri vrhu.