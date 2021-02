Giroud z mojstrovino priigral zmago nad Oblakovimi, Bayernu se je smejalo v Rimu

Ta teden so na sporedu še druge štiri tekme osmine finala lige prvakov. Atletico Madrid z Janom Oblakom je v torek v Bukarešti "gostil" Chelsea in po izjemnem golu Oliviera Girouda s škarjicami izgubil z 0:1, branilec naslova Bayern München je v Rimu s 4:1 odpravil Lazio. V sredo bodo na delu Iličićeva Atalanta, Real Madrid, Borussia Mönchengladbach in Manchester City. Prejšnji teden je najbolj odmevala visoka gostujoča zmaga PSG nad Barcelono (4:1).

Ta teden je prišla na vrsto še druga polovica udeležencev osmine finala. Atletico Madrid, vodilni španski prvoligaš, je v Bukarešti pričakal Chelsea, ki po prihodu nemškega stratega Thomasa Tuchla niza boljše rezultate in na sedmih srečanjih sploh še ni izgubil. Tudi tokrat se je na koncu veselil.

Za veselje je z izjemni zadetkom v 71. minuti poskrbel Olivier Giroud, Francoz je edini zadetek na obračunu dosegel z mojstrskimi škarjicami, po katerih Oblak ni imel možnosti. Gola zaradi domnevnega prepovedanega položaja sprva niso priznali, v akcijo je "stopil" VAR, dolgo so sodniki sestankovali, na koncu pa le odločili, da zadetek velja. Chelsea je tako pred povratno domačo tekmo prišel do prednosti.

Bolj kot ne pa je že vse odločeno v paru, ki se je v torek zvečer udaril v Rimu. Evropski (in po novem tudi svetovni) prvak Bayern München je v gosteh s 4:1 odpravil Lazio. Bavarci so ob polčasu vodili že s 3:0, zadeli so Robert Lewandowski, komaj 17-letni Jamal Musiala (prvenec v ligi prvakov) in Leroy Sane, na začetku drugega dela pa po avtogolu Francesca Acerbija povedli s 4:0. Rimljani so v nadaljevanju dosegli zgolj častni zadetek, končni rezultat je postavil Joaquin Correa.

Ko je Iličić nazadnje gostoval v Španiji ...

Josip Iličić bo z Atalanto skušal izločiti Real Madrid. Foto: Guliverimage Atalanto čaka v sredo zelo zahteven tekmec. Čeprav ima Real Madrid velike težave zaradi odsotnosti številnih poškodovanih igralcev, bo vse prej kot lahek zalogaj za "boginjo", pri kateri Josip Iličić na zadnji tekmi v serie A (4:2 proti Napoliju) ni zaigral. Mu je trener namenil počitek pred odmevnim evropskim spopadom z belimi baletniki, ki so v Španiji v zadnjih tednih znižali zaostanek za Atleticom? Kranjčan je pred letom dni v osmini finala že blestel proti španskemu tekmecu, Valencii je na dveh srečanjih zabil kar pet golov.

Edini nemško-angleški spopad bo na Madžarskem, Borussia Mönchengladbach bo poskušala presenetiti Manchester City, ki je v zadnjih tednih nedotakljiv in mu gre odlično v domačem prvenstvu.

Porto odpravil Juventus, rumeno-črni boljši od Seville

Prejšni teden je Porto doma Juventus, ki s strelskim rekorderjem tekmovanja Cristianom Ronaldom meri na evropsko lovoriko, premagal z 2:1. Obračun na Portugalskem se je odlično začel za domače nogometaše, ki so že v 2. minuti srečanja povedli po zadetku Mehdija Taremija. Podobno se je začel tudi drugi del srečanja, ki so ga nogometaši Porta že po pol minute igre kronali z novim zadetkom in vodstvom z 2:0. V 46. minuti je zadel še Moussa Marega. Ko je že delovalo, da se Juventusova barka potaplja, pa je poraz italijanskih prvakov v 82. minuti ublažil Federico Chiesa.

Erling Braut Haaland je v tej sezoni lige prvakov dosegel že osem golov. Foto: Guliverimage

Sevilla, ki je v zadnjem času v Španiji v izjemni formi in preskakuje vse ovire, pa je gostila Borussio Dortmund, pri kateri je kot vedno izstopal mladi norveški as Erling Braut Haaland. Na stadionu Ramona Sancheza Pizjuana v Španiji je navijače Seville v sedmi minuti z golom razveselili Suso. A veselje domačih ni trajalo dolgo, saj je že v 19. minuti po asistenci Haalanda izenačil Mahmoud Dahoud, za popoln preobrat pa je do konca prvega polčasa dvakrat zadel še Haaland, ki je v tej sezoni lige prvakov že pri osmih zadetkih. A domači se niso predali, v 84. minuti je za Sevillo zaostanek znižal Luuk de Jong in postavil končni rezultat (2:3).

Uefa odpovedala mladinsko ligo prvakov Izvršni odbor Evropske nogometne zveze (Uefa) je po današnjem zasedanju sporočil, da je odpovedal mladinsko ligo prvakov za sezono 2020/21. Glavni razlog za odpoved tekmovanja so omejitve potovanj v času pandemije covid-19. V konkurenci 64 ekip na stari celini bi morala nastopati tudi ljubljanska Olimpija.

Polom Barcelone

Barcelona je prejšnji teden sredi prvega polčasa po prekršku nad Frankiejem de Jongom povedla, ko je enajstmetrovko v gol suvereno spremenil Lionel Messi, in imela v naslednjih minutah še nekaj priložnosti, potem pa je pet minut po zaostanku PSG prvič "pičil" Kylian Mbappe. Francoski zvezdnik je v 65. minuti zadel še drugič, po tem golu pa je igra Barcelone, ki je škripala predvsem v obrambi, povsem razpadla.

V 70. minuti je bilo po golu mladega Italijana Moiseja Keana 1:3, odličen večer pa je po protinapadu in z novim golom za "hat-trick" v 85. minuti zapečatil Mbappe. Že v prihodnji sezoni Messijev soigralec v Parizu? Po polomu, ki ga je z Barcelono v Evropi spet doživel, je Messi zagotovo precej bližje odhodu iz Barcelone, kot je bil še uro in pol pred koncem tokratne tekme.

Kevin Kampl v akciji na tekmi proti Liverpoolu Foto: Reuters

Na pragu izpada tudi Kampl

Na drugi tekmi večera smo na igrišču videli dva Slovenca. Sodnika Slavka Vinčiča in Kevina Kampla, ki je začel v prvi postavi polfinalista prejšnje sezone lige prvakov RB Leipziga. Ta je zaradi pandemije covid-19 in prepovedi, ki vladajo v Nemčiji, Liverpool moral gostiti v Budimpešti, kar ni bilo v pomoč. Angleški prvaki, ki so v prvenstvu sicer v slabi formi, so tokrat po daljšem času razveselili svoje navijače in zmagali z 2:0. V razmiku petih minut sta na začetku drugega polčasa zadela najprej Mo Salah in potem še Sadio Mane.

Najboljši strelci lige prvakov: 8 - Erling Braut Haaland (Borussia D.)

6 - Alvaro Morata (Juventus), Neymar (PSG), Marcus Rashford (Man Utd), Oliver Giroud (Chelsea),

5 - Ciro Immobile (Lazio), Kylian Mbappe (PSG), Alassane Plea (Borussia M.)

...

1 - Josip Iličić (Atalanta)