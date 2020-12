Noro, kakšen žreb! Oblak in Kampl izzivata Angleže, Iličić Real, Barcelona pa PSG!

Žreb osmine finala lige prvakov je postregel s spektakularnimi pari. Slovenske legionarje, ki ostajajo v boju za evropski naslov, so doleteli zelo zahtevni izziv. Atalanta Josipa Iličića se bo udarila s 13-kratnim prvakom Realom, Atletico Madrid Jana Oblaka s Chelseajem, RB Leipzig Kevina Kampla pa Liverpoolom. Poslastica osmine finala se obeta med Barcelono in PSG.

Pari osmine finala lige prvakov: RB Leipzig (Nem) - Liverpool (Ang)

Atletico Madrid (Špa) - Chelsea London (Ang)

Barcelona (Špa) - PSG (Fra)

Atalanta Bergamo (Ita) - Real Madrid (Špa)

Sevilla (Špa) - Borussia Dortmund (Nem)

Porto (Por) - Juventus Torino (Ita)

Lazio Rim (Ita) - Bayern München (Nem)

Borussia Mönchengladbach (Nem) - Manchester City (Ang) Prve tekme osmine finala bodo odigrane 16., 17., 23. in 24. februarja, povratne pa 9., 10., 16. in 17. marca.

V ligi prvakov poteka tudi v tej sezoni dominacija klubov iz petih najmočnejših evropskih lig. V prejšnji sezoni so se v osmino finala uvrstili le klubi iz Anglije, Francije, Italije, Nemčije in Španije, v tej sezoni pa je zelo podobno, a z manjšo izjemo, saj se je med omenjene klube ''vrinil'' portugalski Porto. Edini udeleženec izločilnega dela, ki ne prihaja iz priljubljene ''lige petice''.

Bayern odhaja v večno mesto

Evropski naslov brani Bayern, ki je v zadnjem finalu premagal PSG. V osmini finala se bo nameril na rimski Lazio. Foto: Getty Images V skupinskem delu tako ne manjka velikanov evropskega klubskega nogometa. Kar polovica udeležencev (8) se že lahko pohvali z evropskim naslovom, ki ga v tej sezoni brani Bayern München. Bavarci so v skupinskem delu zlahka osvojili prvo mesto v svoji skupini in si s tem priigrali prednost, saj bodo lahko povratno tekmo osmine finala – spomladi 2021 bi lahko dvoboji morebiti že potekali pred polnimi tribunami – odigrali doma. Žreb je odločil, da se bo branilec naslova Bayern pomeril z Laziem.

Med klubi, ki ostajajo v boju za evropsko krono, je največ nemških in španskih klubov (po štirje), sledijo angleški in italijanski (po trije), po enega predstavnika pa imata Francija in Portugalska.

Finale bo 29. maja 2021 v Istanbulu.

Kampl tam, kjer sta že blestela Oblak in Iličić Jan Oblak je v prejšni sezoni navdušil z obrambami na Anfieldu, njegovi soigralci pa so poskrbeli za odmevno zmago s 3:2. Foto: Reuters Slovensko čast branijo trije legionarji, ki so svojim klubom v skupinskem delu pomagali do drugega mesta v skupini, tako da bodo v osmini finala prvo tekmo odigrali doma. Žreb jim je zagotovil zelo atraktivne in težavne tekmece, zanimivo pa je, da prihajajo iz istih držav kot njihovi nasprotniki v osmini finala v prejšnji sezoni. Atletico Madrid Jana Oblaka, ki je v prejšnji sezoni v osmini finala izločil takratnega branilca naslova Liverpool, bo imel znova opravka z angleškim klubom. Tokrat se bo pomeril s Chelseajem. Prva tekma bo v Madridu, povratna pa v Londonu, kjer se je Oblak v ligi prvakov že mudil leta 2018, ko je na stadionu Stamford Bridge remiziral z 1:1, njegovo mrežo pa je po avtogolu nesrečno zatresel soigralec Stefan Savić. V tisti sezoni so modri iz Anglije prekrižali načrte rdeče-belim in na gostovanju v Španiji zmagali z 2:1. Zanimivo je, da se je Oblaka v zadnjih letih večkrat povezovalo z morebitno selitvijo na Otok, govorice pa so dokončno utihnile, ko so modri letos pripeljali Francoza Edouarda Mendyja, ki mu gre odlično. Ko je Josip Iličić nazadnje gostoval v Španiji, je na Mestalli dosegel kar štiri zadetke! Foto: Reuters Atalanta Josipa Iličića, ki je pred slabim letom dni v osmini finala lige prvakov ponižala Valencio, Kranjčan pa je na dveh tekmah dosegel kar pet zadetkov, bo skušala presenetiti absolutnega rekorderja tekmovanja, zvezdnike madridskega Reala. Beli baletniki so se na evropski prestol povzpeli kar 13-krat, Atalanta pa ima priložnost, da po netopirjih pokvari načrte še enemu španskemu velikanu, ki se je med najboljših 16 podobno kot Atalanta uvrstil šele v zadnjem krogu, v soboto pa z zmago 2:0 na mestnem španskem derbiju proti Atleticu nakazal, da se vzpenja v formi. Kevin Kampl je z rdečimi biki v prejšnji sezoni zaigral v polfinalu lige prvakov. Lahko v tej sezoni stori še korak naprej? Foto: Reuters RB Leipzig Kevina Kampla je v prejšnji sezoni v osmini finala nadigral Tottenham, nato pa v četrtfinalu spravil v slabo voljo še Atalanto. V polfinalu je njegovo pot končal šele PSG. Bogati nemški klub bo skušal ponoviti podvig, a ga čaka izjemno zahtevno delo, saj se bo za četrtfinalno vstopnico potegoval z Liverpoolom. Bi lahko svetlolasi 30-letnik iz Solingena sledil nekdanjima soigralcema iz reprezentance, Oblaku in Iličiću, ter se tudi sam proslavil na Anfieldu? V skupinskem delu si izločilnega dela lige prvakov niso priigrali Inter Samirja Handanovića, Dinamo Kijev Benjamina Verbiča in Ferencvaroš Mihe Blažiča.

Messi proti Neymarju, Ronaldo proti Portugalcem

Bo Neymar, ki jo je hudo skupil na nedeljskem derbiju z Lyonom, nared do osmine finala lige prvakov? Foto: Reuters Derbi osmine finala vsaj na papirju zagotovo predstavlja obračun Barcelone in PSG, aktualnega evropskega podprvaka. Katalonci v tej sezoni niso preveč prepričljivi, Francoze pa skrbi nedavna poškodba Neymarja, nekdanjega zvezdnika Kataloncev, za katerega so Parižani pred leti odšteli rekordnih 222 milijonov evrov! Argentinec Lionel Messi, ki je nazadnje z Barcelono osvojil ligo prvakov leta 2015, bo tako imel opravka z eno najmočnejših ekip na svetu, v kateri ne manjka njegovih znancev in prijateljev. Barcelona tudi ne skriva želje, da bi se v bližnji prihodnosti okrepila z najboljšim brazilskim nogometašem, tako da velja pričakovati obračuna, še kako nabita s čustvi.

Sevilla, zmagovalec evropske lige, se bo namerila na Borussio Dortmund, ki ji bo lahko takrat že pomagal trenutno poškodovani norveški napalaec Erling Braut Haaland, Manchester City bo najboljši rezultat v Evropi pod vodstvom Josepa Guardiole, za zdaj je to polfinale, lovil najprej proti Borussii Mönchengladbach, ki jo je v sredo spravil v nepopisno evforijo neodločen rezultat v Milanu med Interjem in Šahtarjem, Porto, edini udeleženec osmine finala, ki ne prihaja iz petih najmočnejših nogometnih lig, pa se bo udaril z Juventusom. Žreb je tako poskrbel, da se bo Cristiano Ronaldo vrnil v domovino in skušal staro damo popeljati dlje kot jo je v prejšnjih sezonah.