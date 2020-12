Nova bridka izkušnja Samirja Handanovića: Inter si ni zaslužil napredovanja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V osmini finala lige prvakov bodo nastopili trije klubi s slovenskimi legionarji. Med 16 najboljših so se uvrstili Atalanta Josipa Iličića, Atletico Madrid Jana Oblaka in RB Leipzig Kevina Kampla. Do zadnje sekunde je bil v igri tudi milanski Inter Samirja Handanovića, ki je za napredovanje potreboval domačo zmago nad Šahtarjem, a sta ostali mreži nedotaknjeni (0:0). "Nismo si zaslužili napredovanja," je po novem neuspehu Interja poudaril izkušeni Ljubljančan.