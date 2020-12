Kakšen izbruh čustev v Madridu! Nemci kljub porazu noreli od sreče. #video

Nogometaši Borussie iz Mönchengladbacha so v zadnjem krogu skupinskega dela lige prvakov izgubili na gostovanju pri Realu (0:2) in si s tem skoraj priprli vrata osmine finala. Rešil bi jih le še neodločen rezultat med Interjem in Šahtarjem. Ker se je dvoboj v Madridu končal pred tistim v Milanu, so sledile napete sekunde, nato pa erupcija navdušenja v vrstah gostov, ki se jim je uresničil težko verjetni rezervni scenarij!

Če bi Borussia Mönchengladbach ostala v sredo neporažena na madridskem stadionu Alfredo Di Stefano, bi si že zagotovila napredovanje med 16 najboljših v ligi prvakov, tako pa so se njeni nogometaši (in navijači) po porazu z 0:2 znašli v težavah. Vseeno jim je šel na roko rezultat dvoboja v Milanu, kjer sta se za napredovanje v osmino finala potegovala Inter in Šahtar. Kdorkoli bi dosegel zadetek, bi se uvrstil med najboljših 16, a sta na San Siru ostali mreži nedotaknjeni.

Nepozabno slavje nogometašev Borussie M. po tem, ko so izvedeli, da se je tekma v Milanu končala brez zmagovalca:

After losing vs. Real Madrid, Gladbach needed Shakhtar Donetsk to draw with Inter Milan to secure their place in the #UCL knock-out stages.



They watched the last few minutes on a tablet at the side of the pitch until the final whistle...



Scenes 😂 pic.twitter.com/xqcwYfBZyE — Football on BT Sport (@btsportfootball) December 9, 2020

To je bila velika priložnost za Borussio, da si kljub porazu v Španiji zagotovi velik uspeh. Ker se je dvoboj v Madridu končal nekaj minut pred tistim, v katerem je sodeloval tudi kapetan Interja Samir Handanović, so se nogometaši Borussie hitro prelevili v vlogo radovednih gledalcev. Prek tabličnega računalnika so spremljali zaključek obračuna v Milanu in stiskali pesti, da ostane pri začetnem rezultatu 0:0. Čeprav se v nogometu pogosto dogaja, da se tekme odločajo v zadnjem trenutku, tokrat niti Inter niti Šahtar nista zadela v polno. Ostalo je pri 0:0.

... so se na koncu le veselili preboja med najboljših 16. Foto: Reuters

Ko je sodnik v Milanu naznanil konec dvoboja, so nogometaši Borussie skočili v zrak od sreče in se napredovanju v osmino finala veselili kot otroci. Sledili so trenutki nepozabnega izbruha čustev, kar je vidno tudi na sliki. Borussii je tako kljub porazu uspel izjemen dosežek, saj bodo spomladi, podobno kot zmagovalec skupine Real, nadaljevali evropsko pot v ligi prvakov, Šahtar je po remiju v Milanu prejel tolažilno nagrado, nastop v 1/16 finala evropske lige, Inter pa je ostal brez vsega.