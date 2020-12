Messi ostal brez rekorda, novi vladar je Mbappe

Francoski prvak PSG, aktualni evropski klubski podprvak, se je v zadnjem krogu skupinskega dela na praznem Parku Princev znesel nad Istanbulom Basaksehirjem. Parižani so zmagali kar s 5:1, v napadu pa sta blestela Neymar in Kylian Mbappe. Brazilec je dosegel tri zadetke, Francoz pa dva. Ko je Mbappe v 42. minuti zadel v polno z bele točke, sodnik je nanjo pokazal po prekršku nad Neymarjem, se je galski petelin vpisal v zgodovino.

Mladi napadalec, ki je tako mlad, da bi lahko prihodnje leto nastopil tudi za reprezentanco Francije do 21 let na evropskem prvenstvu, ki ga bosta gostili Madžarska in Slovenija, je postal najmlajši nogometaš z 20 doseženimi zadetki v ligi prvakov. Popravil je dosežek Argentinca Lionela Messija, ta je v dresu Barcelona prebil omenjeni mejnik z 22 leti in 266 dnevi. Mbappe je za dosežek potreboval skoraj leto dni manj.

21y 355d - Kylian Mbappé has now scored 20 goals in the UEFA Champions League, becoming the youngest player in the competition's history to reach this goal tally. Phenomenon. pic.twitter.com/9w98vuphmP — OptaJoe (@OptaJoe) December 9, 2020

Ko je pomagal Parižanom do prepričljive zmage nad turškimi prvaki, s katero si je PSG zagotovil prvo mesto v zahtevni skupini H, je bil star 21 let in 355 dni. Prihodnji teden bo dopolnil 22 let, zanimivo pa je, da je na nov zadetek v ligi prvakov čakal skoraj leto dni. Pred srečanjem z Istanbulom je bil namreč nazadnje strelec v najmočnejšem klubskem tekmovanju na svetu 11. decembra 2019.

Pred Brazilcem le trije

Poleg Mbappeja je novi mejnik v ligi prvakov na tekmi s Turki, ta je bila zaradi znanih zapletov po sporni rasistični opazki četrtega sodnika končala šele dan pozneje od načrtovanega, postavil tudi Neymar.

Kylian Mbappe in Neymar sta skupaj prispevala vseh pet zadetkov PSG. Foto: Reuters

Brazilec je z novim trojčkom povečal število doseženih zadetkov v ligi prvakov na 40. Dosegel jih je v 65 nastopih v ligi prvakov. V zgodovini tekmovanja so se v ''klub 40'' hitreje od njega vpisali le trije nogometaši, to so Ruud van Nistelrooy (45 tekem) ter Lionel Messi in Robert Lewandowski (oba 61 tekem).