Romun, ki je zakuhal hud incident, se brani: Nisem rasist

Sinočnje dogajanje na tekmi lige prvakov v Parizu, ko so igralci turškega prvaka Istanbul Basaksehir in domače ekipe PSG skupaj zapustili igrišče zaradi rasistične opazke četrtega sodnika Sebastiana Coltescuja, je spodbudilo širok odziv, pa ne le v športnem svetu. Vrstijo se izrazi podpore športnikom in opozorila o nesprejemljivem dejanju sodnika na tekmi. "Nisem rasist," je po odmevnem zapletu za francosko televizijo dejal delivec pravice iz Romunije. Danes bodo na Parku princev na delu drugi sodniki.

Nadaljevanje danes, a z drugimi sodniki Tekma med PSG in Basaksehirjem, ki je bila po tem incidentu v torek zvečer prekinjena v 14. minuti, se bo po odločitvi krovne zveze Uefe nadaljevala danes ob 18.55, z drugo sodniško zasedbo (glavni sodnik bo Nizozemec Danny Makkelie) in začetkom v 15. minuti. Uefa je tudi napovedala podrobno preiskavo dogodka.

Odmevni incident na stadionu Park princev se je zgodil v 14. minuti. Glavni sodnik iz Romunije je na posredovanje četrtega sodnika, prav tako iz Romunije, prišel do klopi turške ekipe in rezervnemu igralcu Pierru Weboju pokazal rdeči karton.

Dvoboj med francoskim in turškim prvakom se bo nadaljeval danes. Če PSG ne bo izgubil, bo napredoval med 16 najboljših, če bi Turki presenetili Parižane, pa bi se v osmino finala iz skupine H uvrstila Kamplov Leipzig in Manchester United. Foto: Reuters

A četrti sodnik Sebastian Coltescu je ob tem uporabil neprimerne besede. Kot je bilo na praznem stadionu mogoče slišati tudi v televizijskem prenosu, je glavnemu sodniku dejal: "Ta črnega. Identificiraj ga. Tistega, ta črnega." Obe ekipi sta nato protestno zapustili zelenico in se nanjo nista vrnili.

Nogometni sodnik Sebastian Colțescu pri 43 letih spada med najbolj izkušene delivce pravice iz Romunije. Prvi dvoboj romunskega prvenstva je sodil leta 2003, tri leta pozneje je bil uvrščen na seznam mednarodnih sodnikov. Foto: Reuters

Negru v romunskem jeziku pomeni črno

Dvoboj v Parizu je v torek trajal le 15 minut. Foto: Reuters Romunski nogometni sodnik je s tem zakrivil afero neslutenih razsežnosti, saj je eno izmed najpomembnejših vodil Evropske nogometne zveze (Uefa) ravno boj proti vsem oblikam diskriminacije in rasizma. Po dvoboju je v kratki izjavi za francosko televizijo poudaril, da ni rasist. "Negru pomeni v romunskem jeziku črno. Nisem rasist," je sporočil 43-letni Coltescu.

Nogometaš Basaksehirja Giuliano je za brazilske medije po tekmi dejal, da je bilo dogajanje povsem jasno. "Opazka je bila jasna, veliko nas je bilo, ki smo jo slišali, tudi naš trener. Bilo je nespoštljivo. Kot ekipa smo se odločili protestirati. To je nesprejemljivo. Rasizem se mora nehati."

Njegov soigralec Demba Ba, ki je bil tudi med rezervisti na klopi, je izpostavil še en vidik takšne komunikacije. "Ko omenite belca, nikoli ne rečete 'tisti ta beli'. Vedno je samo 'tisti'. Zakaj potem, ko omenite temnopoltega igralca, rečete 'tisti ta črni'," je v enem od burnih pogovorov s sodniki med dogajanjem na tekmi dejal Senegalec.

Turški predsednik Erdogan obsodil opazke. Ni bil edini ...

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je velik podpornik in navijač kluba Istanbul Basaksehir. Foto: Reuters Dogajanje je v torek zvečer in danes spodbudilo ostre odzive, ki niso omejeni le na svet športa. Z izrazi podpore so se na družbenih omrežjih oglasili številni športniki in opozorili na pomen protirasističnih gibanj.

Med prvimi se je odzval tudi turški predsednik Tyyip Erdogan, ki naj bi bil blizu lastnikom istanbulskega kluba, ter obsodil rasistične opazke in izrazil prepričanje, da bo Uefa ustrezno ukrepala.

Dogajanja je obsodila tudi romunska nogometna zveza FRF, ki je sporočila, da bo ustrezno ukrepala proti sodniku, če bo preiskava pokazala njegovo odgovornost. "Romunska zveza se distancira od kakršnegakoli izražanja rasizma ali sovražnosti na igrišču," je sporočila FRF in dodala, da pričakuje poročilo po Uefini preiskavi.

Tekmo v Parizu je doletela nenavadna usoda, saj bo danes potekala od 16. minute naprej. Začela se ob ob 18.55. Foto: Reuters

Romunski minister za šport Ionut Stroe je prav tako ostro obsodil opazke svojega rojaka na tekmi. "Ostro nasprotujemo kakršnemukoli izražanju, ki bi ga lahko označili za rasistično ali diskriminatorno. V imenu romunskega športa se opravičujem za ta incident, ki nikakor ne predstavlja nas," je dejal minister.

Podobno je ravnala francoska ministrica za šport Roxana Maracineanu. "Danes so športniki sprejeli zgodovinsko odločitev. Skupaj so se uprli ravnanju, ki je bilo nesprejemljivo," je zapisala na Twitterju. Dodala je, da je treba počakati na preiskavo, a poudarila, da lahko le pozdravi močno simboliko skupne poteze, poroča STA.

Odziv igralcev pošilja jasno sporočilo Evropi

Organizacija Fare (združenje nogometašev v boju proti rasizmu v Evropi) je izpostavila, da je obnašanje nogometašev po incidentu pomemben znak. "To, da so igralci Basaksehirja in PSG skupaj zapustili zelenico, pošilja jasno sporočilo Evropi," je dejal njen vodja Piara Powar. Dodal je, da so številni nogometaši naveličani akcij, ki delujejo samo na papirju, in zato pripravljeni sodelovati pri tistih, ki kažejo odločnejši odziv.

Po sporni opazki četrtega sodnika so igrišče zapustili nogometaši Istanbula, nato pa še nogometaši PSG. Foto: Reuters

"Če sodniki s svojim zgledom ne postavljajo meril, težko upamo, da se bomo uspešno borili z rasizmom na igriščih ali tribunah," dodaja Powar. Pri tej organizaciji predlagajo Uefi, da bi v takšnih primerih sprožila tudi kazenske postopke.

Poudarili so tudi, da gre v tem primeru za rasizem, tudi če izraz (v romunščini negru) ni bil mišljen kot eksplicitna rasistična oznaka. "Ta primer kaže, da tudi uradniki na tekmah potrebujejo več treninga. Tudi če gre za naključni rasizem, je to še vedno rasizem," je še dejal vodja organizacije Fare.