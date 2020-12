Incident v Parizu: nogometaši protestno zapustili igrišče

S posnetka na družabnih omrežjih je mogoče videti, kako glavni sodnik na tekmi pomočniku trenerja istanbulske ekipe pokaže rdeči karton, medtem pa razburjeni Ba četrtega sodnika sprašuje: "Kdo je zamorec?"

"Naš pomočnik trenerja Pierre Webo je bil žrtev rasizma, ampak je bil prav on izključen s tekme," so prek Twitterja sporočili iz turškega kluba. Kot so kasneje povedali turški nogometaši, je do incidenta prišlo, ker je četrti sodnik ob negodovanju celotne klopi Basaksehirja zaradi ostrega prekrška domačega igralca poklical glavnega sodnika in mu dejal "izključi črnca".

Incident naj bi sprožila rasistična opomba četrtega sodnika, Romuna Sebastiana Coltescuja, igrišče pa so protestno zapustili vsi igralci. Najprej istanbulski, sledili pa so jim tudi gostitelji.

Evropska nogometna zveza (Uefa) je najprej napovedala, da se bo tekma, ki je bila prekinjena pri rezultatu 0:0, nadaljevala, a ker se turški igralci niso želeli vrniti na igrišče, je Uefa srečanje suspendirala, poroča STA.

PSG vs. Istanbul Basaksehir has been suspended as both teams walked off the field to protest alleged racial abuse by the fourth official toward Istanbul assistant manager Pierre Webo.



Na tekmi so sodili Romuni, glavni delivec pravice je Ovidiu Hategan, njegova pomočnika na igrišču sta Octavian Sovre in Sebastian Gheorghe, ob igrišču pa še že omenjeni Coltescu.