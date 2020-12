Griezmann (p)o novem ponižanju Barcelone ni molčal

Nogometaši Juventusa so v torek v ligi prvakov uprizorili pravcati podvig. Barcelono so na praznem Camp Nouu ponižali s 3:0 in osvojili prvo mesto v skupini, dvakratni strelec Cristiano Ronaldo pa je v obračunu velikih zvezdnikov zasenčil Lionela Messija. Katalonci so v krizi, o kateri je iskreno spregovoril Antoine Griezmann.

Barceloni gre zadnje čase marsikaj narobe. Blagajna je prazna, v španskem prvenstvu pa je le bleda senca moštva, ki je v očeh tekmecev po navadi sejalo strahospoštovanje. V uvodnih desetih nastopih je zmagala le štirikrat, tolikokrat pa tudi ostala praznih rok, tako da za vodilnim Atleticom zaostaja kar 12 točk!

Po Cadizu razočarali navijače še v ligi prvakov

Cristiano Ronaldo je na lestvici strelcev lige prvakov ušel Lionelu Messiju na +16. Foto: Reuters Navijači čakajo, da Lionel Messi vstopi v strelski ritem, s katerim bi povzdignil tudi soigralce. Za zdaj so v napadu zelo jalovi. Če kje, potem jim je šlo v tej sezoni dobro vsaj v Evropi. V petih krogih lige prvakov so osvojili maksimalnih 15 točk, pred zadnjo tekmo, velikim spopadom proti Juventusu, pa so imeli v žepu ogromno prednost, saj so v Torinu zmagali z 2:0. A tudi to ni pomagalo Barceloni.

Manj kot 100 ur po ponižanju v Cadizu, ko je Barcelona izgubila v gosteh z 1:2 in naredila kar nekaj nerazumljivih napak v obrambi, je prejela še bolečo zaušnico v ligi prvakov. Juventus je na krilih Cristiana Ronalda, ki je bil dvakrat natančen z bele točke, premagal Katalonce s 3:0. Barcelona je tako ostala brez prvega mesta v skupini, trener Ronald Koeman pa se je moral po tekmi spopasti z novimi kritikami. Zakaj Barcelona ne igra zvezdniški zasedbi primerno?

Griezmann: Zelo grda podoba Barcelone

Katalonci so nemo spremljali veselje italijanskih prvakov, ki so zadeli kar trikrat. Foto: Reuters ''Kot da nas ne bi bilo na igrišču. Tekmec je v prvem polčasu brez težav prodiral mimo nas. Pokazali smo premalo želje, pristopa, teka, obrambe, napada … Vsega je bilo premalo,'' je bil po porazu samokritičen Antoine Griezmann. Francoz ostaja dolžnik navijačem Barcelone. Njegov učinek je bistveno slabši od tistega, kar so pričakovali, ko so ga za 120 milijonov evrov pripeljali iz Atletica.

''To je bila naša zelo grda podoba. Tako za nas, za ljudi, za navijače. Nočemo iskati izgovorov, ampak moramo stopiti skupaj in trdo delati. V nedeljo nas čaka nova tekma. Moramo zmagati, drugače se bodo zadeve še bolj zakuhale,'' si dolgolasi francoski zvezdnik niti v nočnih morah ne želi, da bi Barcelona po Cadizu in Juventusu izgubila še nedeljsko domačo tekmo z Levantejem. To bi bil šele šok za velikana, ki je v velikem krču, za nameček pa ga je doletelo še naporno obdobje, v katerem ne more računati na številne poškodovane igralce. V obrambi z naskokom najbolj pogreša Gerarda Piqueja.

Koeman razočaran in začuden Ronald Koeman je čestital neuničljivemu veteranu Gianluigiju Buffonu, ki je ohranil mrežo nedotaknjeno. Kmalu bo dopolnil že 43 let! Foto: Reuters ''Presenečen sem bil nad našim medlim vstopom v tekmo. Nismo pokazali velike želje po zmagi niti agresivnosti. Kot da bi želeli izgubiti, ne pa igrati z željo po zmagi. Ko smo hitro zaostali z 0:2, je postala naloga proti tako dobri ekipi, kot je Juventus, še težja,'' se je po hudem domačem porazu, prvem Barcelone v ligi prvakov po letu 2016, čudil trener Ronald Koeman. Priznal je, da njegovi izbranci niso bili na želeni ravni. ''Nikoli nismo nadzorovali poteka igre, slabo smo se branili. Praktično smo izgubili dvoboj že v uvodne pol ure,'' je dejal Nizozemec, ki ne more biti zadovoljen z rezultati Barcelone.

Ronaldo: Potrebovali smo takšno zmago

Cristiano Ronaldo je vedno motiviran, ko igra proti Lionelu Messiju. Foto: Reuters Srečanje je glede zanimanja svetovne javnosti minilo bolj ali manj v znamenju obračuna največjih nogometnih zvezdnikov tega stoletja. Cristiano Ronaldo je gostoval pri Lionelu Messiju in z dvema zadetkoma še popravil rekordni strelski izkupiček v ligi prvakov. Zdaj je že pri 134 zadetkih (na 174 tekmah), Argentinec pa za njim zaostaja 16 golov (118 na 147 tekmah).

''Zelo sem srečen. Vedeli smo, da se podajamo v skoraj nemogočo misijo, a smo odigrali zelo dobro. To bi nam lahko povzdignilo samozavest v prihodnosti, potrebovali smo takšno zmago proti veliki ekipi. Čeprav trenutno "ne blesti", je to vendarle Barcelona, zato nam bo ta zmaga pomagala,'' je v pogovoru za Movistar izpostavil CR7.

''Zadeti v polno na tem stadionu je vedno nekaj posebnega. Vedno se je lepo pomeriti z Messijem. Ljudje govorijo o najinem rivalstvu, zame pa je bil vedno privilegij, da se lahko merim proti njemu. Srečen sem, da sem lahko dosegel zadetek na taki tekmi. Dobro se počutim, zadetki so pomembni, a želim nadaljevati delo, saj ni lahko zadržati enake ravni in pričakovanj javnosti,'' je še povedal 35-letni Portugalec, ki kljub dvema zadetkoma ni bil izbran za igralca tekme. To je postal mladi Američan Weston McKennie, strelec drugega dela, ko je navdušil s tehničnim znanjem in spretnostjo.