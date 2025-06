Na razširjenem klubskem svetovnem prvenstvu v nogometu se je začel drugi krog. V skupini A, kjer so imele po prvem krogu vse štiri ekipe točko in še niso zadele, je najprej Palmeiras premagal Al Ahly (2:0), za katerega je od 62. minute nastopil Nejc Gradišar. Nato je Inter iz Miamija po preobratu, zmagoviti zadetek je v 54. minuti po imenitnem prostem strelu dosegel Lionel Messi, z 2:1 ugnal Porto. Jan Oblak je s svojim Atleticom osvojil pomembne tri točke, s 3:1 so premagali Seattle Sounders, PSG pa je izgubil z Botafogom, ki je po dveh tekmah pri dveh zmagah.

Inter Miami, ki je uvodoma igral neodločeno z Al Ahlyjem, je ugnal Porto. Portugalci so povedli v osmi minuti, ko je z bele točke v polno zadel Španec Samu Aghehowa, Telasco Segovia in prvi zvezdnik ekipe iz Miamija Lionel Messi pa sta poskrbela za preobrat v 47. in 54. minuti.

Kako je Lionel Messi zatresel mrežo Porta s prostega strela:

Lionel Messi je v 54. minuti Inter Miami popeljal v vodstvo z 2:1. Mojstrsko je zatresel mrežo Porta s prostega strela. Foto: Reuters

Pred tem je Al Ahly z Nejcem Gradišarjem v skupini A izgubil proti Palmeirasu z 0:2. V 49. in 59. minuti so Brazilci prišli do prednosti dveh golov, najprej je Wessam Abou Ali dosegel avtogol, potem pa je Jose Lopez podvojil prednost.

Sledila je prekinitev zaradi opozoril o nevihti. V ZDA namreč varnostni protokoli narekujejo, da zunanje dogodke prekinejo za najmanj 30 minut. če opazijo strelo ali slišijo grmenje. Po daljšem premoru so tekmo nadaljevali, v 61. minuti je v igro vstopil tudi Gradišar, a se izid ni več spremenil.

Palmeiras je bil boljši od afriškega tekmeca. Foto: Reuters

Na klubskem prvenstvu v ZDA na tribunah do zdaj ni bilo veliko ljudi, izjema je bila uvodna tekma v Miamiju, na kateri je domači Inter igral z Al Ahlyjem. Lionel Messi in soigralci so privabili več kot 60 tisoč navijačev. Argentinec je pokazal nekaj svojega mojstrstva, ni pa dosegel gola. Tekma se je končala z 0:0.

Jan Oblak je z atleti dosegel prvo zmago. Foto: Reuters

Ponoči po srednjeevropskem času je Jan Oblak s soigralci Atletico Madrida iskal prvo zmago in vknjižil pomembne točke. Španska zasedba je s 3:1 premagala Seattle Sounders. V 11. minuti je za vodstvo zadel Pablo Barrios, v začetku drugega polčasa pa vodstvo atletov zvišal rezervist Axel Witsel. A le tri minute pozneje je Oblak klonil, Albert Rusnak je znižal in Seattle vrnil v igro. Barrios je v 55. minuti zadel še drugič in poskrbel za končnih 3:1.

Atleti so zdaj pri treh točkah, toliko jih ima po dveh tekmah tudi PSG, ki je izgubil z Botafogom. Edini gol na obračunu je v 36. minuti dosegel Igor Jesus in poskrbel, da njegovo moštvo z dvema zmagama ostaja na vrhu skupine B. Z zmago južnoameriški prvaki za napredovanje potrebujejo le še eno točko na zadnji tekmi skupine proti Atleticu

