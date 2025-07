GaiaCell bi prekinila shranjevanje vzorcev Biobanke

Podjetje GaiaCell, ki shranjuje vzorce propadle Biobanke, pristojne poziva, naj prevzamejo odgovornost in plačajo stroške shranjevanja. Če tega do 18. avgusta ne storijo, bo GaiaCell sistem za vzdrževanje vzorcev prisiljena zapreti, so sporočili. Starši, ki so zainteresirani za nadaljnje hranjenje vzorcev tkiv svojih otrok, jim lahko za to plačajo.

Podjetje Biobanka, ki je v zadnjih 16 letih shranjevalo popkovnično kri in tkivo otrok, je lani prenehalo delovati. Vzorce in dokumentacijo je od Biobanke prevzelo podjetje GaiaCell, a je Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) odločila, da bi to morali storiti v podjetju Celica.

V Celici so se na odločitev JAZMP dvakrat pritožili, saj menijo, da za hranjenje vzorcev nimajo dovolj zmogljivosti. Agencija je pritožbo Celice predala ministrstvu za zdravje.

Iz GaiaCell pa so danes za javnost sporočili, da bodo stanje, ki je nevzdržno, ohranili do 18. avgusta. Če do takrat ministrstvo, JAZMP, stečajni upravitelj ali drugi pristojni ne bodo prevzeli odgovornosti in plačali stroškov shranjevanja vzorcev, bo GaiaCell sistem za vzdrževanje vzorcev prisiljena zapreti in prepustiti JAZMP oziroma ministrstvu.

"Gre za razumen rok, da se najde rešitev, ki jo pristojni deklerativno iščejo že več kot leto," so zapisali v podjetju. "Če se to ne zgodi, bo prekinitev ohranjanja vitalnosti vzorcev neizogibna – in odgovornost z vsemi posledicami bo na strani tistih, ki niso ukrepali," so poudarili v sporočilu.

Vzorce hranijo iz etičnih razlogov

GaiaCell namreč ni pravni naslednik Biobanke in ni v pogodbenem razmerju z lastniki vzorcev, ki so za hranjenje vzorcev že plačali propadli Biobanki. Hkrati so poudarili, da vzorce hranijo izključno iz etičnih razlogov. "Posledice tega prizadevanja so za GaiaCell uničujoče, saj za to skrbi brez plačila, na lastne stroške, na račun lastnega razvoja in v breme svojih zaposlenih," so zapisali. S hranjenem vzorcev, ki jih je več kot štiri tisoč, so imeli več kot 150 tisoč evrov stroškov, so dodali.

Pristojnim so v GaiaCell ponudili različne rešitve. Med drugim so pripravljeni opremo za shranjevanje vzorcev ponuditi v najem Zavodu za transfuzijsko medicino, ki bi do dokončne rešitve skrbel za vzorce.

Zainteresiranim staršem, ki pri njih shranjujejo vzorce tkiv otrok, lahko zagotovijo začasno nadaljnje hranjenje vzorcev po ekonomskih kriterijih na podlagi novih pogodb. Dodali so, da jim lahko do 18. avgusta tudi sporočijo, kdaj bodo prevzeli svoje vzorce in jih prenesli na novo lokacijo po lastni izbiri.

STA odgovore ministrstva za zdravje in JAZMP še čaka.