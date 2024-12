V podjetju Celica, ki mu je Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) odredila nadomestno shranjevanje vzorcev tkiv in celic družbe Biobanka, znova opozarjajo, da za to nimajo zmogljivosti in da je odločba JAZMP neizvršljiva. Izvršba s prisilitvijo, ki jo je zoper Celico sprožila JAZMP, pa lahko vodi do zloma družbe, opozarjajo.

JAZMP je podjetju Celica 18. oktobra odredila nadomestno shranjevanje vzorcev tkiv in celic ter pripadajoče dokumentacije podjetja Biobanka, ki je prenehalo poslovati, pred tem pa je 16 let shranjevalo popkovnično kri in tkivo otrok. Vzorci Biobanke so sicer pred odločitvijo JAZMP pristali pri podjetju GaiaCell.

"Celica ne zmore prevzeti vzorcev. Kakršnokoli premeščanje vzorcev na neustrezno mesto pa bi bilo neodgovorno ravnanje do imetnikov vzorcev matičnih celic, ob vedenju vseh, da zanje Celica ne more poskrbeti, saj za takšne količine nima ustreznih prostorskih, finančnih in kadrovskih kapacitet," je v sporočilu za javnost zapisal direktor biomedicinskega centra Celica Robert Zorec. Ravnanje JAZMP je ocenil kot škodljivo tako do družbe Celica kot do imetnikov vzorcev.

Spomnil je, da je podjetje Celica z Biobanko 15. septembra 2021 podpisalo pogodbo o nadomestnem opravljanju dejavnosti preskrbe s človeškimi tkivi in celicami. Pogodba je bila po Zorčevih navedbah podpisana za nadomestno hranjenje vzorcev v omejenem obsegu, in sicer deset standardnih škatel. Takšne so namreč zmogljivosti Celice, ki se do danes niso spremenile. Na temelju podpisane pogodbe in morebitnih drugih pogodb je JAZMP po njegovih besedah odobrila dejavnost Biobanki.

Odločba ni izvršljiva

"Kljub jasno zapisanemu členu pogodbe med obema družbama pa odločba JAZMP od Celice zahteva prevzem vseh vzorcev – teh je več tisoč – in dokumente Biobanke, kar močno presega kapacitete Celice, ki so od 20 do 40 vzorcev. Zato je odločba neizvršljiva," je zapisal Zorec. Dodal je, da so vložili pritožbo, ker je odločba JAZMP neizvršljiva in je hkrati v nasprotju s podpisano pogodbo med družbama.

JAZMP je pritožbo Celice 30. oktobra odstopila ministrstvu za zdravje, obenem pa nadaljevala inšpekcijske postopke v svoji pristojnosti in zoper Celico sprožila postopek izvršbe s prisilitvijo.

"Takšne izvršbe Celica ne more izvršiti. V primeru, da JAZMP ne prepozna realnega stanja in nadaljuje postopek izvršbe s prisilitvijo družbe Celica, ocenjujemo, da bo kratkoročno to rezultiralo v finančnem zlomu družbe in v prekinitvi dejavnosti družbe kot celote," je opozoril direktor Celice.

Navedel je, da dejavnost Celice ni shranjevanje matičnih celic iz popkovnične krvi in da ji odločba JAZMP o dejavnosti tega ne nalaga. Podjetje Celica je namreč koncesionar za raziskovalno delo na področju zdravil za napredno zdravljenje, dejavnost pa kakovostno, odgovorno in uspešno opravlja že več kot 20 let. Izpostavil je sodelovanje Celice pri klinični študiji na področju imunoterapije za bolnike z rakom prostate.

JAZMP bi lahko ukrepala drugače

Zorec meni, da ukrepanje JAZMP ni v javnem interesu in da ima po njegovem razumevanju JAZMP možnost odrediti druge primerne ukrepe, s katerimi bi vsebinsko in celostno uredila nastalo situacijo, tudi v korist imetnikov vzorcev.

Podjetje GaiaCell, ki ga je v začetku leta ustanovila nekdanja predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Gordana Živčec Kalan, je vzorce iz Biobanke pridobilo potem, ko je Biobanka pristala v finančnih težavah. V času, ko so posode z vzorci pristale pri njih, podjetje GaiaCell ni imelo dovoljenja za shranjevanje teh vzorcev, a so jih vseeno shranili iz etičnih razlogov, saj bi sicer propadli, je na novinarski konferenci 28. novembra potrdila Živčec Kalan in pozvala ministrstvo za zdravje, naj vendarle odloči, kaj naj se zgodi z vzorci.