Tako je prišla do pravične rešitve!

Primer naše stranke

Gospa Ana se je znašla v neprijetnem položaju. Zavod za zdravstveno zavarovanje ji je zavrnil pravico do nadomestila za bolniški stalež, čeprav je imela vso potrebno zdravniško dokumentacijo. Bila je razočarana in zmedena – ni vedela, kako napisati pritožbo, do kdaj jo mora vložiti in kaj sploh vanjo vključiti.

V iskanju rešitve je po priporočilu prijateljice stopila v stik s Pravnikom na dlani. Naša pravna ekipa je najprej pregledala njeno odločbo, nato pa ji strokovno svetovala, ocenila možnosti za uspeh in pripravila jasno, strokovno utemeljeno pritožbo. V pritožbi smo natančno izpostavili vse nepravilnosti, priložili ustrezne dokaze ter skrbno upoštevali predpisane roke.

Rezultat? Gospa Ana je s pomočjo naše pritožbe dosegla, da je bila odločitev zavoda razveljavljena, in pravica do nadomestila ji je bila priznana.