Biobanka šla v stečaj, starši v skrbeh: kaj se bo zgodilo z matičnimi celicami?

Podjetje Biobanka, ki je 16 let shranjevalo matične celice, je šlo v stečaj. Popkovnično kri in tkivo svojih otrok je tam shranjevalo več kot štiri tisoč staršev, ki so novico izvedeli iz medijev, s strani podjetja pa ostali brez pojasnil. Vzorci naj bi bili shranjeni pri novem podjetju GaiaCell, a to od staršev zahteva plačilo mesečnega stroška hrambe matičnih celic v višini 20 evrov. Temu starši ostro nasprotujejo, zato so stopili skupaj in na Facebooku ustanovili skupino Propad Biobanke. Da bi uspeli, morda tudi s tožbo, vse oškodovane starše pozivajo, da se jim pridružijo. Z Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke zaenkrat pravijo le, da so vključeni v dogajanje in izvajajo inšpekcijske postopke.

Več kot štiri tisoč staršev je v podjetje Biobanka ob rojstvu otrok shranilo matične celice. Za hrambo za obdobje dvajsetih let so v začetku plačali 1.900 evrov za popkovnično kri ali tkivo oziroma 2.285 evrov za oboje brez dodatnih nadaljnjih stroškov. Takšne cene ima podjetje Biobanka navedene na še obstoječi spletni strani.

Foto: Posnetek zaslona/Biobanka

Starši so za stečaj in dodatne stroške izvedeli iz medijev

Vse se je spremenilo pretekli teden, ko so starši iz medijev izvedeli, da gre podjetje v stečaj. "Zelo smo zaskrbljeni. Nam ni nihče ničesar povedal, od Biobanke nismo dobili nobenega obvestila. Gledala sem oddajo 24ur in izvedela, da je Biobanka propadla," nam je povedala Mojca Svetlin, ki je matične celice v Biobanki shranila leta 2019 ob rojstvu druge hčerke.

Če bodo starši matične celice še naprej želeli hraniti v prostorih Biobanke s sedežem v Trzinu, bodo morali novemu podjetju dodatno plačevati. Sprva je bilo rečeno 26 evrov na mesec, potem pa so ceno znižali na približno 20 evrov na mesec. Tako jim je sporočilo podjetje GaiaCell, ki je prevzelo približno štiri tisoč vzorcev, ki jih je nekoč hranila Biobanka.

Direktorica GaiaCella je Gordana Živčec Kalan, nekdanja predsednica zdravniške zbornice, nekoč tudi obsojena zaradi zlorabe položaja. Po poročanju portala Necenzurirano je Biobanko pred leti rešilo švicarsko podjetje, za njim pa se je skrival tudi ustanovitelj Biobanke Miomir Knežević, ki zdaj dela v GaiaCellu.

Omenjena družba je po navedbah portala od Biobanke odkupila za posojila zastavljeno opremo, skupaj s hladilniki pa dobila tudi več tisoč vzorcev matičnih celic. Direktorica Živčec Kalan je za Necenzurirano dejala, da ni "mogla dopustiti, da bi se vzorcem kaj zgodilo zaradi dejanj Biobanke in njenega lastnika", lastnikov pa o spremembi lastništva ni mogla obvestiti zaradi varstva osebnih podatkov.

Podjetje GaiaCell: Vzorce smo prevzeli zaradi etične skrbi. Z njimi imamo stroške.

Vzorci so varno shranjeni, zagotavljajo v podjetju, starši pa: "Pravzaprav ne vemo, kaj dobimo za to ceno, sploh ne vemo, kaj je s temi vzorci in ali so bili pravilno shranjeni," je poudarila Mojca Svetlin.

Nekateri starši so sicer poskušali stopiti v stik s podjetjem GaiaCell, a konkretnih odgovorov niso prejeli. Na svoji spletni strani so objavili, da niso pravni nasledniki, da so vzorci v Trzinu ter da so jih prevzeli zaradi etične skrbi in imajo zaradi njih že stroške.

Ustanovili so skupino na Facebooku Propad Biobanke. Vložiti nameravajo skupinsko tožbo.

Starši napovedujejo, da ne bodo stali križem rok. Kot je povedala Svetlin, so na omrežju Facebook vzpostavili skupino Propad Biobanke. "Trenutno nas je v skupini 409 staršev od štiri tisočih, skupino pa smo ustanovili z namenom, da se ji pridruži čim več oškodovanih staršev, saj bomo šli v skupinsko tožbo," je povedala.

Trenutno zbirajo informacije in se dogovarjajo, kaj lahko storijo. Za pomoč so se obrnili na odvetniško družbo. Preverili so tudi Ajpes in ugotovili, da je bilo podjetje GaiaCell ustanovljeno že 15. 2., domeno pa so registrirali že decembra, kar pomeni, da so že vedeli, da bo šla Biobanka v stečaj, je še povedala Svetlin.

Zaskrbljeni starši še vedno upajo na ukrep države, a javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke zaenkrat pravi le, da je vključena v dogajanje in da izvaja inšpekcijske postopke.

"Podjetju GaiaCell ne bomo dali naših celic. Ne vem, kaj se bo zgodilo, ampak tja jih zagotovo ne damo," je še sklenila Svetlin.