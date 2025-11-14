Del vzorcev Biobanke je uničenih, je dejal stečajni upravitelj Mitja Kastivnik. Po današnjem preverjanju vzorcev Biobanke je ocenil, da bi lahko šlo za okoli 400 vzorcev. Napovedal je, da bo v čim krajšem možnem času vzpostavljen informacijski sistem, prek katerega bodo lastniki preostalih vzorcev izbrali ponudnika za shranjevanje.

Kastivnik je povedal, da je danes v prisotnosti predstavnikov Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) in predstavnikov GaiaCell potekalo preverjanje vzorcev. Del vzorcev je uničenih, je povedal Kastivnik, pri čemer je poudaril, da ni strokovno usposobljen, da bi lahko ocenil, ali so vzorci tudi dejansko uničeni. Nadaljnje ukrepanje v zvezi s temi vzorci Kastivnik prepušča pooblaščenim organom.

Na poziv stečajnega upravitelja za prevzem vzorcev Biobanke so se poleg GaiaCell, ki vzorce trenutno shranjuje, prijavili še družba FH-S, družba Tass Logistik storitve in inženiring ter družba Izvorna celica.

Biobanka lani prenehala delovati

Podjetje Biobanka, ki je v zadnjih 16 letih shranjevalo popkovnično kri in tkivo otrok, je lani prenehalo delovati. Vzorce in dokumentacijo okoli 4.000 otrok je od Biobanke prevzelo podjetje GaiaCell, čeprav ni imelo pogodbe za nadomestno shranjevanje. Dlje časa poziva poziva pristojne, naj uredijo financiranje shranjevanja, in opozarja, da podjetju grozi insolventnost.

Kastivnik je še povedal, da bo "v čim krajšem možnem času" vzpostavljen informacijski sistem, prek katerega bodo lastniki shranjenih vzorcev seznanjeni s ponudbami in izbrali enega izmed ponudnikov ter vzorec prenesli k njemu v nadaljnjo hrambo. Podjetje GaiaCell ga je v sredo sicer obvestilo, da je našlo plačnika za dobavo in montažo ventilov za dovod tekočega dušika v posode, v katerih so shranjeni vzorci. Dobavitelj bo montažo izvedel v ponedeljek, je stečajni navedel v zadnjem izrednem poročilu stečaja.

GaiaCell namreč tudi že dlje časa opozarja, da je treba ventil zamenjati. Stečajni upravitelj je zato pozval upnike, naj založijo denar za zamenjavo okvarjenih ventilov, vendar se na to niso odzvali.