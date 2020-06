Amanda Kloots že vse od začetka aprila, odkar je njen mož Nick Cordero zaradi zapletov ob prebolevanju novega koronavirusa pristal v bolnišnici, prek Instagrama javnost redno obvešča o njegovem zdravstvenem stanju. Tokrat je sledilcem sporočila malo bolj spodbudne novice kot nazadnje. Povedala je, da bodo njenega moža poskusili zdraviti z matičnimi celicami.

"To bi lahko bilo res super. Upam samo, da mu bo lahko pomagalo. Tudi če samo za odstotek, kajne? Tudi če nam le pomaga priti na naslednjo raven pri nadaljnjem zdravljenju. Zelo sem vesela zaradi tega in komaj čakam, da vidim, ali bo to pomagalo popraviti in okrepiti njegova pljuča ter mu pomagalo okrevati," Amandino pripovedovanje v videu, ki ga je objavila na Instagramu, povzema portal Fox News. Za zdravljenje z matičnimi celicami se je odločila pred nekaj dnevi in zdravniki so se nove terapije nemudoma lotili.

Zadnja dva tedna sta bila še posebej naporna, saj je Nickova pljuča, ki so zaradi prebolevanja covid-19 v že tako slabem stanju, napadla nova okužba, kar je ustavilo njegovo okrevanje. Prav tako je imel znova nekaj težav s krvnim tlakom.

Za zdaj tako ostaja priključen na medicinske naprave za predihavanje in prejema več zdravil. In čeprav so ji zdravniki celo rekli, naj se od moža poslovi, Amanda še nikakor ni pripravljena vreči puške v koruzo in želi preizkusiti vse, kar je mogoče, da reši svojega moža.

Nicka Cordera so zaradi zapletov ob okužbi z novim koronavirusom hospitalizirali 30. marca, od 1. aprila diha s pomočjo naprav. Nekaj časa je bil tudi v umetni komi. Utrpel je dve manjši kapi, zaradi krvnih strdkov so mu morali amputirati desno nogo.