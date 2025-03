Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je pred petimi leti razglasila pandemijo covida-19, ki je ohromila zdravstvene sisteme, gospodarstva in javno življenje. Covid-19 je doslej po uradnih podatkih WHO terjal skoraj 7,1 milijona življenj, znanstveniki pa opozarjajo svet, naj se pripravi na morebitno novo pandemijo.

Bolezen, katere simptomi so visoka telesna temperatura, kašelj in oteženo dihanje, pogosto pa jo spremljata izguba voha in sposobnosti okušanja, so prvič zabeležili na Kitajskem decembra 2019.

WHO je 30. januarja 2020 razglasila najvišjo stopnjo pripravljenosti zaradi novega koronavirusa, izredne razmere v javnem zdravju mednarodnega pomena.

Zaradi zaskrbljujoče stopnje širjenja in resnosti bolezni ter tudi zaradi neukrepanja držav po vsem svetu je organizacija 11. marca 2020 razglasila pandemijo covida-19. Foto: Reuters

"#Beseda 'pandemija' je spremenila igro," je za francosko tiskovno agencijo AFP ocenil novinar John Zarocostas, ki že več kot 30 let spremlja delo mednarodnih agencij in nevladnih organizacij v Ženevi. Po njegovem mnenju je razglasitev pandemije spremenila dinamiko v smislu odziva vlad.

V Sloveniji so prvi primer okužbe s koronavirusom potrdili 4. marca, epidemijo covida-19 pa so razglasili 12. marca.

Zaprtje

Pandemija je v številnih državah ohromila zdravstvene sisteme, gospodarstva, v prizadevanjih za zajezitev virusa so zapirale meje ter odpovedovale prireditve. Milijardam ljudi je covid za nekaj časa povsem spremenil življenje. Farmacevtska podjetja so v rekordnem času razvila cepiva proti covidu-19.

V drugi polovici leta 2022 se je število okužb in smrtnih žrtev zaradi vse večje imunosti zaradi cepljenja ali predhodne okužbe zmanjšalo. Virus je tudi mutiral in postal manj nevaren.

Maja 2023 je WHO razglasila konec izredne faze pandemije. Po ocenah strokovnjakov je novi koronavirus od takrat postopoma postal endemičen, z občasnimi ponovnimi izbruhi, podobnimi gripi, čeprav manj sezonskimi. Kljub temu covid-19 ostaja smrtonosen.

Znanstveniki opozarjajo, da bo prej ali slej izbruhnila nova pandemija, in svet pozivajo, naj se pripravi nanjo. WHO ocenjuje, da je svet na morebitno novo pandemijo bolje pripravljen, kot je bil ob izbruhu covida, a ne dovolj. Foto: Reuters

Države članice WHO se od konca leta 2021 pogajajo o prvi svetovni pogodbi o preprečevanju, pripravljenosti in odzivanju na pandemije z zavezujočimi zavezami za boj proti prihodnjim pandemijam. Vendar dogovora pred letno skupščino WHO, ki bo maja, še ni na vidiku, saj se države razhajajo glede dostopa do patogenov in izdelkov za boj proti pandemiji.