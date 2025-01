V Pekingu so danes zavrnili trditev o verjetnem laboratorijskem izvoru pandemije covida-19, ki so jo v soboto predstavili ameriški obveščevalci. Ti so v najnovejši oceni menili, da ima novi koronavirus bolj verjetno "raziskovalni izvor". Najnovejši oceni o izvoru virusa so v ameriški obveščevalni agenciji Cia sicer pripisali nizko gotovost.