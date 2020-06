Bo zvezdnik izgubil boj s covid-19? Ženi so rekli, naj se poslovi. #video

Več kot dva meseca minevata, odkar je bil kanadski zvezdnik Nick Cordero zaradi zapletov ob prebolevanju okužbe z novim koronavirusom sprejet v bolnišnico. Vmes je premagal mnoge zaplete, že začel okrevati, a nato se je njegovo stanje spet poslabšalo. In čeprav so ženi Amandi Kloots zdravniki že večkrat rekli, naj se od njega poslovi, Amanda še vedno verjame v čudež.

V zadnji objavi na Instagramu, kjer moževe oboževalce redno obvešča o njegovem zdravstvenem stanju, je Amanda Kloots povedala, da Nick še vedno bije hudo bitko. In da kljub slabim napovedim zdravnikov sama nikoli ni prenehala verjeti v čudež.

Nick in Amanda. Foto: Getty Images

"Večkrat so mi rekli, da se ne bo izvlekel. Rekli so mi, naj se poslovim. Rekli so mi, da bo potreben čudež. No, jaz imam vero. Vero, ki je včasih majhna kot gorčično seme, a to je včasih vse, kar potrebuješ. Še vedno je tukaj in kljub vsem napovedim mu gre malo po malo na bolje vsak dan. Kjer je vera, je upanje. In kjer je upanje, se lahko zgodi čudež," je Amanda zapisala ob črno-belo fotografijo Nicka z njunim sinom Elvisom.

Nick je namreč po hospitalizaciji nekaj časa preživel v umetni komi. Utrpel je dve manjši kapi, zaradi krvnih strdkov so mu morali amputirati nogo. Nazadnje se mu je stanje znova nekoliko poslabšalo pred dvema tednoma, ker je dobil novo okužbo pljuč, njegova pljuča pa so po preboleli okužbi z novim koronavirusom že tako v slabem stanju, je v eni od preteklih objav na Instagramu pojasnila njegova žena.