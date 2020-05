Izčrpana žena razkriva: Nick se bori z novo okužbo pljuč #video

Po skoraj dveh mesecih od okužbe z novim koronavirusom se kanadski igralec kar ne more in ne more izvleči iz najhujšega. Potem ko je bil v umetni komi, doživel dve kapi in celo amputacijo noge, je zdaj dobil še novo okužbo pljuč, razkriva njegova žena Amanda.

Enainštiridetletni kanadski zvezdnik Nick Cordero še vedno bije bitko svojega življenja. In čeprav je v zadnjih dveh mesecih doživel že veliko zapletov, se ne vda. Prav tako upanja ne izgublja njegova žena Amanda Kloots, ki njegove oboževalce prek svojega profila na Instagramu redno obvešča o moževem zdravstvenem stanju.

"Bil je težek teden," je začela zadnje videojavljanje. "Nick je utrpel neko novo okužbo pljuč v začetku tedna. A od takrat počasi spet okreva, kar je super. Dan po dan, uro po uro mu gre na bolje. Počasi se vrača tja, kjer je bil, preden se je pojavila ta infekcija." Amanda je še povedala, da močno upa, da mu bodo lahko končno postopoma začeli zmanjševati odmerke zdravil in da ga bodo tudi skušali postopoma odklopiti z naprav, ki mu še vedno pomagajo dihati.

"A hkrati sem tako zelo ponosna na Nicka. Ponosna sem na to, kako močan je, in na to, kar daje skozi, ter na njegovo voljo," je še dodala igralčeva žena. Ta je tudi priznala, da čeprav ne izgublja upanja v Nickovo okrevanje, vseeno tudi sama postaja močno izčrpana v več pogledih. "Če niste opazili: izčrpana sem – psihično, fizično in čustveno. To je bilo najbolj noro popotovanje, a še vedno sva tukaj in še vedno se boriva."

Nick je bil sicer zaradi pljučnice, ki je spremljala okužbo z novim koronavirusom, hospitaliziran od 30. marca, od 1. aprila pa diha s pomočjo naprav. V zadnjih tednih je doživel tudi dve manjši kapi, zaradi krvnih strdkov so mu morali amputirati desno nogo. Nekaj časa je bil tudi v umetni komi, iz katere se je začel v začetku maja počasi prebujati.

Vmes so mu tudi večkrat ponovili teste na covid-19, a so bili negativni. Za zdaj ni znano, ali je nova okužba pljuč povezana z novim koronavirusom ali gre za nepovezano respiratorno infekcijo.