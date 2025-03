Poškodovanci iz Kočanov: v UKC Maribor težave zaradi stanja pljuč, kako je v UKC Ljubljana?

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor še vedno zdravijo dva poškodovanca iz Severne Makedonije, ki sta utrpela hude poškodbe v nedeljskem požaru v diskoteki v Kočanih, v ljubljanskem UKC pa še dva. "Eden je še vedno v kritičnem stanju in je na oddelku za intenzivno medicino, z drugim smo se lahko pogovarjali," je za Večer povedala predstojnica oddelka za plastično in rekonstrukcijsko kirurgijo ter opekline v UKC Maribor Minja Gregorič. Razkrila je tudi, kako hude so poškodbe in kako dolgotrajno bi lahko bilo zdravljenje. O razmerah v UKC Ljubljana so v izjavi govorili ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, makedonski zunanji minister Timčo Mucunski in generalni direktor UKC Ljubljana Marko Jug. Kot so povedali, sta pacienta sicer še vedno v kritičnem stanj, a sta stabilna. Njuno stanje se počasi izboljšuje.