Trump prekoračil zakonska pooblastila: sodišče ukinilo vse vzajemne carine

Ameriško sodišče za mednarodno trgovino je sinoči soglasno ukinilo vse tako imenovane vzajemne carine, ki jih je ameriški predsednik Donald Trump napovedal 2. aprila, ko je razglasil dan osvoboditve ZDA. Trumpova vlada pa je podjetju Moderna ukinila sedemsto milijonov dolarjev zveznih proračunskih sredstev za raziskave cepiv proti različnim oblikam gripe, je v sredo sporočilo ameriško podjetje. To je sicer sredi raziskav cepiva proti ptičji gripi in prvi testi so se izkazali za uspešne, poroča televizija ABC.