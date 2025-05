Ameriški milijarder Elon Musk je bil v torek kritičen do predloga proračunske zakonodaje, ki jo potrjujejo kongresni republikanci. V izjavah za medije je kritiziral tudi odnos vlade Donalda Trumpa do njegovega urada za vladno učinkovitost (Doge).

"Obžalujem obsežen predlog zakona o porabi, ki povečuje proračunski primanjkljaj in ga ne zmanjšuje," je za televizijo CBS izjavil Musk. Za časnik Washington Post pa je kritiziral odnos vlade do njegovega urada. "Doge je postal grešni kozel za vse. Kjerkoli se zgodi kaj slabega, za to krivijo nas, tudi če s tem nimamo nič," je dejal.

Musk je bil v prvih mesecih Trumpove druge vlade prisoten vsepovsod. Na zasedanjih kabineta, ki so potekala javno, je prvi dobil besedo, Trump pa ga je redno hvalil. Napetosti so prišle na plan, ko je Doge posegal v pristojnosti ministrov.

Musk prihranil 160 milijard dolarjev

Musk je do zdaj z odpuščanji in zapiranjem vladnih agencij v proračunu ZDA prihranil 160 milijard dolarjev. Lani je sicer obljubljal prihranek dva tisoč milijard dolarjev.

Demokratske zvezne države so proti Musku vložile tožbo, ker Doge nima zakonske podlage za delovanje, po svetu uničujejo avtomobile njegovega podjetja Tesla, kar beleži velik padec prodaje. Musk je pred kratkim napovedal, da se bo spet bolj posvetil svojim podjetjem.

Trumpov Velik čudovit predlog zakona

Njegovo slovo od Trumpove vlade bo nedvomno pospešila kritika proračunskega zakona, ki so ga na Trumpovo željo uradno poimenovali Velik čudovit predlog zakona. Zakon je bil potrjen v predstavniškem domu, vendar trenutno ne kaže, da bo dobil podporo tudi v senatu.

Med drugim, ker bo po napovedih Kongresnega proračunskega urada (CBO) proračunskemu primanjkljaju v desetih letih dodal 3.800 milijard dolarjev. "Mislim, da je zakon lahko velik ali lep, ne vem pa, ali je lahko oboje. Položaj zvezne birokracije je veliko slabši, kot sem si mislil. Mislil sem, da obstajajo težave, vendar je izboljšanje razmer v Washingtonu zagotovo težka bitka," je menil Musk.

Zakonodaja prinaša velika povečanja porabe, med drugim pet tisoč milijard za davčne olajšave, po drugi strani jemlje 800 milijard dolarjev zdravstvenemu programu za revne Medicaid.

Trump pomilostil davčnega goljufa in nekdanja televizijska voditelja

Medtem je Trump v torek pomilostil davčnega goljufa, ki je s pomočjo matere zanj zbral več milijonov dolarjev, je poročal New York Times. Pomilostil je tudi par voditeljev resničnostnega šova, ki je ogoljufal banke za več kot 30 milijonov dolarjev.