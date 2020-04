Soproga igralca o amputaciji noge: Morala sem izbrati življenje

Amanda Kloots, soproga kanadskega gledališkega, filmskega in televizijskega igralca Nicka Cordera, je dala prvo izjavo za javnost, potem ko so 41-letnemu zvezdniku morali zaradi zapletov ob prebolevanju bolezni covid-19 amputirati nogo.

Že tri tedne mineva, odkar se je kanadski zvezdnik Nick Cordero zaradi zapletov ob prebolevanju okužbe z novim koronavirusom znašel v bolnišnici. Ker se mu je stanje močno poslabšalo, so ga zdravniki morali priključiti na respirator in na napravo ECMO – zunajtelesni krvni obtok z oksigenacijo krvi.

To napravo imamo na voljo tudi pri nas v Sloveniji. Več o njej preberite TUKAJ.

Naprava mu je rešila življenje, a zapletov ni bilo konec

"Na napravo ECMO so ga priklopili zato, da bi mu rešili življenje. In, hvala Bogu, res mu je to rešilo življenje. A včasih se lahko pri uporabi te metode pojavijo določene težave s krvjo in pri njemu so se pojavile v nogi," je po soprogovi amputaciji za oddajo Today povedala Amanda Kloots, ki sicer moževe oboževalce prek Instagrama redno obvešča o njegovem zdravstvenem stanju.

Amanda je še dodala, da se je preprosto znašla pred težko odločitvijo, a da časa za neodločnost ni bilo. "Prišlo je do točke, kjer je bilo treba izbirati med življenjem in nogo in morala sva izbrati življenje. Jaz sem izbrala življenje," njeno izjavo za Today še povzema portal Hollywood Reporter.

Znaki okužbe so se pri igralcu začeli kazati na začetku marca, konec meseca pa se mu je zdravstveno stanje poslabšalo. Hopsitaliziran je bil prvega aprila. Foto: Getty Images

Družbena omrežja ji pomagajo prebroditi težke čase

Nick je namreč že dlje časa v umetni komi, zato odločitve o njegovem zdravju sprejema Amanda. Ki soprogu na mobilni telefon tudi redno pošilja video posnetke sebe in njunega 10-mesečnega sinka Elvisa, da ne bi ničesar zamudil. Amanda namreč želi, da Nick, ko se zbudi, vidi vse, kar sta s sinkom počela v karanteni in v času, ko sta čakala, da se spet vrne k njima.

Prav tako vsak dan ob isti uri skupaj s sledilci na Instagramu poje in pleše na Nickovo pesem, pri čemer uporablja ključnih #wakeupnick, kar v prevodu pomeni: zbudi se, Nick. "Odkrito, to mi pomaga, da pridem čez vse to. Ljudje iz vseh koncev sveta, ki jih sploh ne poznam, se mi pridružijo vsak dan ob treh popoldne, da zapojejo njegovo pesem, da nas lahko sliši," je še povedala.