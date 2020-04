Koronavirus: včeraj umrle še tri osebe

Po zadnjih podatkih je v Sloveniji potrjenih še pet novih primerov okužbe s koronavirusom. V nedeljo so tri osebe umrle, skupno se je tako številka umrlih povzpela na 77. Včeraj so opravili 537 testiranj.

V Sloveniji imamo uradno potrjenih 1.335 potrjenih okužb z novim koronavirusom. Včeraj so umrli še trije bolniki, do zdaj skupaj 77. Opravljenih je bilo 537 testov, ugotovili pa so pet novih okužb. Do zdaj je bilo opravljenih 41.802 testiranj. Iz bolnišnične oskrbe so skupaj doslej odpustili 193 ljudi, od tega enega včeraj, je sporočila vlada prek Twitterja.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 19. 4. 2020 (00:00-24:00):

- Št. testiranj: 537

- Št. pozitivnih: 5

- Št. hospitaliziranih: 88

- Št. oseb na intenzivni negi: 26

- Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice:1

- Število umrlih: 3 pic.twitter.com/qkUOn8EfM9 — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) April 20, 2020

Začenja se raziskava o razširjenosti virusa v Sloveniji

Sicer pa se z današnjim dnem začenja študija o razširjenosti novega koronavirusa, ki ga izvaja Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo. Kot smo že poročali, gre za raziskavo, ki vključuje reprezentativni vzorec prebivalcev Slovenije in zajema tri tisoč državljanov. Kot so dejali pristojni, bodo s tem dobili natančnejše podatke o številu okuženih v populaciji, na podlagi česar se bodo lahko odločali o morebitnem večjem sproščanju ukrepov po prvomajskih praznikih.

V vzorcu, ki ga je pripravil Statistični urad v skupnem sodelovanju z Fakulteto za družbene vede, je naključno zbranih, kot omenjeno, tri tisoč prebivalcev vseh starosti s 300 območij v Sloveniji. V vsakem območju so izbrali 10 oseb. Vabilo za sodelovanje so prebivalci prejeli, že danes pa naj bi se na teren odpravile ekipe, ki bodo pri sodelujočih v raziskavi jemale bris in vzorce krvi.

Kot je na današnji tiskovni konferenci pojasnil Miroslav Petrovec, predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo, je glavni namen raziskave zagotoviti verodostojne podatke za nadaljnje ukrepe države in inštitucij ter ostalih deležnikov, da ukrepi tudi ob sproščanju določenih omejitev, ostanejo v veljavi na tak način, da se v prihodnje v državi ne bi pojavljala nova žarišča okužb.