Slovenka s Floride: Američani so veliki patrioti, ko nastane kriza, si pomagajo #foto

Med krizo zaradi epidemije koronavirusa sta se precej povečala sočutje in pomoč sočloveku, opaža Slovenka Katarina Bruvo, ki že devet let živi v mestu Fort Lauderdale na Floridi.

Katarina Bruvo v ZDA živi že več kot devet let. Foto: Katarina Bruvo V Združenih državah Amerike je po uradnih podatkih zaradi novega koronavirusa umrlo več kot 34 tisoč ljudi, kar je največ na svetu. Več kot 678 tisoč ljudi je okuženih.

Bonitetna hiša Moodys ocenjuje, da bi lahko delo izgubilo 45 milijonov Američanov.

V zvezni državi Florida, kjer živi 21,5 milijona ljudi in od koder prihaja naša sogovornica, je okuženih več kot 23 tisoč ljudi, umrlo jih je 668.

Slovenka Katarina Bruvo v ZDA živi že devet let. Je direktorica podjetja Kompas Holidays International, podružnice Kompasa v ZDA, s sedežem v mestu Fort Lauderdale, ki leži 40 kilometrov severno od Miamija.

Kot pravi, se jim je trenutnim razmeram uspelo prilagoditi dovolj hitro, saj so opazovali, kaj se dogaja na Kitajskem in v Evropi. "Ko je virus prišel v ZDA, je marsikdo že imel svojo zalogo hrane, si priskrbel maske in rokavice ter se pripravljal na delo od doma," pravi in dodaja, da je razlog za hitro pripravljenost tudi v tem, da imajo na južni Floridi vsako leto med majem in oktobrom obdobje orkanov.

"Tako da smo navajeni na razmere, ko se moramo na hitro organizirati, poskrbeti zase in bližnje ter ostati doma, dokler morebitna nevarnost ne mine."

Primanjkuje čistil in toaletnega papirja

"Trgovine so s hrano dobro založene, primanjkuje pa čistil, nekaterih sredstev za osebno higieno in seveda toaletnega papirja. Drugega je dovolj," pravi Slovenka s Floride. Kot še dodaja, je nošenje mask in pokrival obvezno povsod in to vsi spoštujejo. "Nekatere restavracije so odprte samo za prevzem in dostavo hrane, vendar opažam, da vsi raje kuhajo doma," je dejala.

V trgovinah primanjkuje čistil, nekaterih sredstev za osebno higieno in toaletnega papirja. Foto: Katarina Bruvo

Šole so že nekaj časa zaprte. Otroci se šolajo od doma, podobno kot v Sloveniji, pravi. Ker pouk na Floridi traja do začetka junija, sklepa, da bodo otroci ostali doma do počitnic.

"Turizem bo doživel nov razcvet"

Kriza je močno prizadela turistično panogo, v kateri dela sama. "Fort Lauderdale velja za počitniški kraj, ob obali so večinoma hoteli, restavracije in bari, ki so zdaj zaprti. Imamo tudi eno od večjih pristanišč za križarke. Ker pa jim trenutno ni dovoljeno vpluti, je mogoče vsak teden opaziti vsaj dve do tri ladje, ki stojijo sredi morja in čakajo na dovoljenje," pravi.

Velik odstotek zaposlenih v turizmu je zdaj na čakanju vsaj šest tednov ali pa so izgubili službe, pravi. "Tisti, ki smo še zaposleni, večino časa sodelujemo s potniki pri urejanju njihovih potovanj. Z veseljem opažam, da večina ne želi odpovedati potovanj, ampak jih prestaviti na poznejši čas," pravi.

"Kljub težkemu položaju, v katerem smo, na prihodnost turizma gledam z optimizmom in menim, da bo ob premostitvi krize sektor turizma doživel nov razcvet," dodaja.

Križarka čaka na dovoljenje za vplutje. Foto: Katarina Bruvo

Kot pravi, so tisti, ki tako kot ona že nekaj let živijo daleč od doma, že premostili precej izzivov, ki so jih utrdili tako, da se znajo hitro prilagoditi novim razmeram. "Kljub temu pogrešam druženje s prijatelji, izlete in plavanje," pravi.

Sosedi se šele zdaj bolje spoznavajo

Kot opaža Katarina Bruvo, se meščani družijo več kot prej. "Sedijo na balkonih ali pred hišami in se pogovarjajo s sosedi. V Sloveniji je to nekaj vsakdanjega, v Ameriki pa zaradi dolgih delovnih urnikov marsikdo niti nima časa za redno druženje, zato tokratne razmere marsikdo izkoristi za okrepitev sosedskih odnosov," pravi.

Kot še dodaja, sta se v krizi precej povečala sočutje in pomoč sočloveku. "Kozmetični saloni, ki so zdaj zaprti, darujejo maske in rokavice medicinskemu osebju, restavracije jim dostavijo brezplačno hrano, dobili so čevlje, ki jim pomagajo, da so lahko dlje časa na nogah," pravi.

"Sosed pomaga sosedu, mlajši gredo kupit hrano starejšim. Če kdo potrebuje telefonski klic, ker je osamljen, je poskrbljeno tudi za to. Američani so veliki patrioti in ko nastane kriza, se združijo in pomagajo," pravi Bruvova, ki dodaja, da bo država vsem prebivalcem izplačala enkratno finančno pomoč, "kar je vsekakor prijazna in dobrodošla gesta".

Prazne ceste v mestu Ford Lauderdale Foto: Katarina Bruvo

Ukrepe bi morali uvesti že prej

Kot je še povedala, je imela oblast na začetku nekaj težav, saj niso vedeli, kako preprečiti širjenje virusa na tako velikem območju. "Vsaka zvezna država se je zdaj dobro organizirala in uvedla stroge ukrepe, ki jih spoštujejo," pravi Bruvova, ki pa meni, da bi morali tovrstne ukrepe začeti že prej in tudi okrepiti zalogo testov, mask in rokavic.

Kot je še dodala, se navodil večinoma držijo vsi, predvidene so tudi kazni za kršitelje. "Dovoljena pa je rekreacija in vsekakor je mogoče opaziti veliko število kolesarjev in tekačev," še dodaja.

Foto: Katarina Bruvo

Foto: Katarina Bruvo

Foto: Katarina Bruvo