Zaradi koronavirusa vse več potnikov in letalskih družb odpoveduje polete, ki so bili načrtovani v naslednjih tednih. Če polet odpove sama letalska družba, tudi če je razlog epidemija koronavirusa, mora potniku vrniti denar.

Epidemija koronavirusa je ustavila letalski promet za potnike. Letalske družbe in potniki množično odpovedujejo tudi lete, ki so bili načrtovani v naslednjih tednih.

Nekateri letalski prevozniki, ki so sami odpovedali lete, potnikom ne želijo vrniti denarja, ampak jim ponujajo spremembo datuma leta ali kupone v vrednosti vozovnice, ki jih lahko izkoristijo za let enkrat v prihodnosti (kuponi so časovno omejeni).

A letalske družbe so v primeru, da same odpovedo let, dolžne potniku ponuditi tudi vračilo denarja, saj potnike ščiti evropska zakonodaja.

Evropska komisija je sredi marca objavila smernice (so v angleškem jeziku) za usklajeno uporabo potniških pravic po vsej EU.

Evropska komisarka za promet Adina Vălean je ob tem dejala, da želi komisija glede na množične odpovedi in zamude, s katerimi se srečujejo potnice in potniki ter prevozniška podjetja zaradi pandemije covid-19, poskrbeti za pravno varnost pri uporabi potniških pravic v EU.

"Prevoznik mora vrniti denar ali ponuditi spremembo poti"

"V primeru odpovedi mora prevoznik povrniti denar ali ponuditi spremembo poti. Če se potnice in potniki sami odločijo, da bodo odpovedali potovanje, pa je povračilo vozovnice odvisno od vrste vozovnice, podjetja pa lahko ponudijo kupone za uporabo v prihodnosti," je dejala komisarka.

Če potnice in potniki doživijo odpoved potovanja, lahko na primer izberejo med povračilom vozovnice ali spremembo poti, da bi svoj cilj lahko dosegli pozneje. So pa sedanje okoliščine izredne, poudarja komisija, zaradi česar nekaterih pravic, kot je na primer odškodnina pri odpovedi leta manj kot dva tedna pred datumom odhoda, ni mogoče uveljavljati.

Kot poudarjajo pri Evropski komisiji, je EU edino območje na svetu, kjer državljane in državljanke ščiti celovit sklop pravic potnikov, ne glede na to, ali potujejo z letalom, vlakom, ladjo ali avtobusom.

Foto: Reuters

Spodaj navajamo različne scenarije in kaj potniku pripada po evropski zakonodaji:

Če potnik sam odpove polet

Če potnik sam odpove let, potem ga evropska zakonodaja ne ščiti. Ali je upravičen do vračila denarja, je odvisno od vrste vozovnice, ki jo je kupil. Včasih letalske družbe v takšnih primerih ponujajo kupone v višini odpovedane vozovnice.

Če let odpove letalski prevoznik

Če let odpove letalski prevoznik sam - tudi če je to storil zaradi epidemije koronavirusa - mora potniku ponuditi vse tri spodnje možnosti, potnik pa izberete eno:

Povračilo kupnine vozovnice. Sprememba poti do končnega cilja takoj, ko je mogoče. Sprememba poti na poznejši datum, ki vam ustreza, pod primerljivimi pogoji prevoza, glede na razpoložljivost prostih sedežev.

Pomembno je dodati, da takoj, ko izberete eno od teh treh možnosti, nimate več pravice izbrati drugih dveh.

Kaj, če je odpovedan odhodni let, povratni pa ne?

Če sta odhodni in povratni let del iste rezervacije, tudi če ju opravljata dva različna letalska prevoznika, in je odpovedan odhodni let, mora prevoznik potniku ponuditi dve možnosti, in sicer vračilo denarja za oba leta (torej, tako za odhodnega kot za povratnega) in spremembo poti za odhodni let. Potnik izbere eno od teh dveh možnosti.

Če je potnik ločeno rezerviral odhodni in povratni let in je odpovedan odhodni let, pa je upravičen le do povračila vozovnice za odhodni let.

Ali potniku poleg vračila kupnine pripada še odškodnina?

Ne, če je bil let odpovedan zaradi koronavirusa, potniku odškodnina ne pripada, saj se šteje, da gre za izredne razmere, na katere letalski prevoznik ni imel vpliva.

Ali tudi za neevropskega letalskega prevoznika velja zakonodaja EU?

Evropska zakonodaja in scenariji, ki jih opisujemo zgoraj, veljajo v primerih, ko:

potniki letijo na letališče znotraj EU z letalskim prevoznikom, ki je bodisi iz EU bodisi zunaj EU,

potniki letijo na letališče v EU z letališča zunaj EU s prevoznikom EU,

potniki letijo z letališča v EU v državo zunaj EU z letalskim prevoznikom, ki je bodisi iz EU bodisi zunaj EU.

Kaj, če letalski prevoznik noče povrniti denarja?

Če letalski prevoznik noče povrniti denarja, kljub temu da bi po evropski zakonodaji moral, se lahko potnik obrne na pristojni organ, kjer ima letalski prevoznik sedež. Za EU lahko seznam pristojnih organov in kontakte pogledate v tem dokumentu. Če tudi to ne pomaga, lahko v državi, kjer ima letalski prevoznik sedež, potnik najame odvetnika, a se za takšno rešitev, zaradi visokih stroškov, odloča le malo potnikov.

Foto: Vlada RS