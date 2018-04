Kdaj nas varuje evropska uredba o pravicah letalskih potnikov?

Evropske pravice potnikov (1. del)

Evropska unija je edini del sveta, kjer imajo potniki praktično vseh vrst prevoza sistemsko zajamčene pravice in mehanizme za kompenzacijo v primeru nepravilnosti, kot so zamude. Foto: Thinkstock

Ste na poti, ki za prihod do cilja zahteva prestop na enem od vmesnih letališč. Vse lepo in prav do trenutka, ko je postalo jasno, da bo prvo letalo zamudilo ravno toliko, da priključnega letala ne boste več ujeli.

To je samo eden od mnogo neželenih scenarijev, ki se potnikom lahko zgodijo na poti. Zamude, nerealizirani prestopi, odpovedi poletov, preusmeritve in združitve poletov, zavrnitve vkrcanja kljub potrjeni rezervaciji (overbooking), zamuda ali izguba oddane prtljage, prevoz v nižjem razredu – to so le nekatere od nevšečnosti, ki lahko doletijo potnika.

Kako v takih primerih ravnati in kaj lahko kot potniki s težavo pričakujemo?

Evropske pravice potnikov v letalskem prometu opredeljuje Uredba EU261 iz leta 2004. Foto: Thinkstock

Vsa evropska osemindvajseterica in še tri države naše celine

Evropska unija je edini del sveta, kjer imajo potniki praktično vseh vrst prevoza sistemsko zajamčene pravice in mehanizme za kompenzacijo v primeru nepravilnosti, kot so zamude. Največkrat se uveljavljajo pravice v letalskem prometu, a so pri tem zelo natančno opredeljena merila, višine odškodnine in tudi izjeme, ko prevoznik lahko upravičeno odkloni odgovornost.

Evropske pravice potnikov v letalskem prometu opredeljuje Uredba EU261 iz leta 2004. Velja na poletih, ko je odhodno letališče v Evropski uniji (tudi Islandija, Norveška in Švica), ne glede na to, ali je prevoznik iz Evropske unije ali ne. To pomeni, da velja tako za polete, ki so v celoti opravljeni na območju omenjenih 31 evropskih držav, kakor tudi za polete, ki z letališča v eni od teh 31 držav poleti kamorkoli drugam na svetu.

Letalske prevoznike, ki imajo sedež v Evropski uniji, Švici, Islandiji ali na Norveškem, evropske pravice potnikov zavezujejo praktično pri vseh poletih - dovolj je, da je bodisi odhodno bodisi namembno letališče na območju ene od 31 omenjenih držav. Foto: Reuters

Pravila veljajo tudi za polete, ki nimajo odhodnega letališča v eni od omenjenih 31 držav, če je namembno letališče v eni od teh držav in je hkrati tudi letalski prevoznik iz ene od teh držav.

Tako bo recimo polet nemške Lufthanse iz Istanbula v Frankfurt (ali kamorkoli na območje omenjenih 31 evropskih držav) podvržen tem pravilom, polet družbe Turkish Airlines iz Istanbula v Ljubljano (ali kamorkoli na območje omenjenih 31 evropskih držav) pa ne. Uredba EU261/2004 prav tako velja na primer na poletih Adrie Airways iz Podgorice v Črni gori v Ljubljano, ne pa tudi na poletih črnogorskega letalskega prevoznika med istima letališčema.

Ob tem je pomembno poudariti, da pomoči in morebitnih odškodnin ni mogoče prejemati po več osnovah – kdor jih je prejel po zakonodaji neke tretje države, jih ne more potem uveljavljati po evropskih pravilih, četudi izpolnjuje vsa zgoraj opisana merila.

Za letalske družbe, ki nimajo sedeža v Evropski uniji (trenutno 28 držav), Švici, Islandiji ali na Norveškem, se evropske pravice potnikov uporabljajo samo za polete, katerih odhodno letališče je na območju ene od teh 31 držav. V obratni smeri tem prevoznikom evropske uredbe 261/2004 ni treba upoštevati. Foto: Reuters

Pomembno je, kdo je dejanski prevoznik

Četudi se vam po podatkih na vozovnic zdi, da so izpolnjena vsa merila za uveljavljanje določil Uredbe EU261/2004, vas lahko v nekaterih primerih še vedno doleti neprijetno presenečenje.

V letalskem prometu je namreč že nekaj časa ustaljena navada, da ima isti polet oznako več letalskih družb. To pomeni, da imate lahko vozovnico izdano s kodo enega prevoznika, dejansko pa letite z letalom drugega prevoznika.

Za uveljavljanje (evropskih) pravic potnikov ni merodajno, kateri prevoznik je napisan na vozovnici, temveč kateri prevoznik je dejansko opravil polet.

Tako na primer na poletu iz New Yorka v Benetke, za katerega imate vozovnico z oznako poleta italijanske družbe Alitalia, dejanski prevoznik pa je ameriška Delta, evropska pravila o pravicah potnikov ne bodo veljala!

Na poletu iz New Yorka v Benetke, za katerega imate vozovnico z oznako poleta italijanske družbe Alitalia, dejanski prevoznik pa je ameriška Delta, evropska pravila o pravicah potnikov ne bodo veljala! Foto: Reuters

Prav tako je treba upoštevati, da za ta pravila kot območje Evropske unije ne štejejo Ferski otoki (Danska) ter Kanalski otoki in otok Man (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske), štejejo pa vsa francoska prekomorska območja, Madeira (Portugalska) in Kanarski otoki (Španija).

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske do dneva izstopa iz Evropske unije šteje kot njen del. Če v prehodnem obdobju ne bodo dosegli posebnega sporazuma z Evropsko unijo, bo Združeno kraljestvo od tega dneva tudi glede evropskih pravil o pravicah potnikov imelo status tretje države, torej enako kot Turčija, ZDA, Kanada, Rusija, Indija, Kina, Srbija …

Do dneva izstopa iz Evropske unije so britanski letalski prevozniki in letališča Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske zavezana spoštovanju evropskih pravic potnikov. Po tem datumu pa bodo imeli status tretje države, če v obdobju do brexita ne bodo dosegli posebnega dogovora z Evropsko unijo. Na fotografiji: londonsko letališče City. Foto: Getty Images

Bodite pozorni na posamezne segmente, zlasti pri nizkocenovnikih!

Na posamezni rezervaciji je lahko več poletov, največkrat pa gre za povratne vožnje, ki se začnejo in tudi končajo v istem kraju.

Evropska pravila o pravicah potnikov odhod in vrnitev obravnavajo kot dve ločeni vožnji, četudi so na isti rezervaciji oziroma vozovnici. Seveda pa več poletov za dosego cilja (npr. Ljubljana–Oslo z menjavo letal na enem od vmesnih evropskih letališč) šteje kot ena vožnja, zato je že manjša zamuda prvega letala, ki povzroči izgubo povezave in posledično bistveno poznejši prihod na ciljno letališče, upravičen temelj za pritožbo.

Po drugi strani pa je treba vedeti, da nizkocenovniki načeloma ne prodajajo več segmentov hkrati in da je pri njih vsak polet samostojna vožnja. Posledica: če na primer polet v London z Easyjetom ali Ryanairom zamudi toliko, da zamudite naslednji polet za Edinburgh, bo prevoznik odklonil sleherno odgovornost in pomoč pri tej nevšečnosti.

Nizkocenovni prevozniki praviloma vsak polet obravnavajo kot ločeno potovanje, saj se s tem izognejo odgovornosti, če zaradi zamude enega letala zamudimo naslednjega. Foto: Reuters

"Mi smo prevoznik od točke A do točke B," vam bodo najverjetneje odgovorili (zato pri njih ne morete predati prtljage do končne destinacije, temveč jo morate vsakič posebej predati in prevzeti – ter ob predaji tudi plačati za njen prevoz).

Naslednjič: kaj so izredni dogodki v letalskem prometu, za katere lahko uveljavljate svoje pravice – in katere so te pravice.