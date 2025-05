Huda nesreča: sopotnik izgubil življenje, voznica v smrtni nevarnosti

Po prvih ugotovitvah je 42-letna voznica osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubila nadzor nad vožnjo ter v ovinku zapeljala na bankino.

Njeno vozilo je zaneslo po vozišču in trčilo v nasproti vozeče vozilo, ki ga je vozil 58-letni voznik, ki je po do sedaj zbranih podatkih lahko telesno poškodovan, so sporočili iz policije.

V prometni nesreči sta se 42-letna voznica in 53-letni potnik v njenem vozilu telesno poškodovala. Na kraju so jima nudili prvo pomoč, nato so ju odpeljali v Univerzitetni klinični center Maribor, kjer so ju tudi oskrbeli.

Poškodbe 53-letnega potnika so bile tako hude, da je v bolnišnici umrl. Voznica ima hude telesne poškodbe in je v smrtni nevarnosti.