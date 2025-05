Prometna nesreča: motorist trčil v vozilo in se huje poškodoval

Na območju občine Ormož se je zgodila prometna nesreča, v kateri se je voznik motornega vozila huje poškodoval, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Policisti Policijske postaje Ormož so v soboto popoldne obravnavali prometno nesrečo, v kateri sta bila udeležena voznik motornega vozila in voznik osebnega avtomobila. Voznik motornega vozila je zaradi nepravilne strani vožnje v desnem ovinku trčil v zadnji del osebnega avtomobila, ki je pripeljal z nasprotne strani, padel po vozišču in se pri tem hudo telesno poškodoval.

Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v Splošno bolnišnico Ptuj, kjer ostaja na zdravljenju, so sporočili s policije. Motoristu bodo izdali plačilni nalog.