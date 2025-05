Kruta usoda: družina je prek športa tragično izgubila še drugega sina

Mike Roberts je bil britanski voznik relija, ki je nad tem športom navdušil tudi svoja sinova Garetha in Daia. Z obema se je naposled kruto poigrala usoda. Gareth Roberts je bil dolgoletni sovoznik Craiga Breena, po Colinu McRaeju in Richardu Burnsu vzhajajoče zvezde britanskega in irskega dirkanja. Z Breenom sta zmagala v prvenstvu akademije FIA (prehodnica mladinskega SP) in vozila tudi že relije za svetovno prvenstvo. Leta 2012 pa se je zgodila nesreča na reliju Targa Florio v Italiji. Roberts ni preživel trčenja v obcestno ograjo in je umrl na kraju nesreče.

Mesto tragične nesreče Craiga Breena na Hrvaškem Foto: Gregor Pavšič

Družina Roberts je spodbujala Breena, da nadaljuje svojo športno pot. To je Irec res naredil in postal najprej svetovni prvak razreda SWRC, nato pa tudi tovarniški voznik več tovarniških moštev. Breen se je leta 2023 smrtno ponesrečil med testiranjem pred relijem za SP na Hrvaškem, ko je bil tovarniški voznik Hyundaia in eden najhitrejših v prvenstvu.

Kruta usoda pa je včeraj z Robertsi in Breeni napisala še eno nadaljevanje. Na reliju Borders Competition Jim Clark za britansko prvenstvo se je smrtno ponesrečil še Dai Roberts. Bil je sovoznik Jamesu Williamsu (hyundai i20 rally2). Bila sta tretja v skupnem seštevku, tragična nesreča pa se je zgodila na osmi hitrostni preizkušnji. Roberts je bil mrtev na mestu nesreče. Organizatorji so nadaljevanje relija odpovedali.