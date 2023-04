Na ovinku tragedije: znane podrobnosti, kaj pravijo akterji? #foto

Ovinek, kjer se je prejšnji četrtek smrtno ponesrečil vrhunski voznik relija Craig Breen, je poln sveč, cvetja in posvetil. Med njegovim pogrebom na Irskem so morali njegovi kolegi že opraviti ogled trase relija na Hrvaškem. Ta bo konec tedna potekal v spominu na Breena, velikega reli navdušenca, ki se je tako nepričakovano in tragično poslovil. Vodja moštva je medtem pojasnil več podrobnosti o usodni nesreči za 33-letnega Irca.

Karavana svetovnega prvenstva v reliju je prispela na Hrvaško, kjer se bo danes z zadnjim dopoldanskim testom in večernim ceremonijalnim štartom začel četrti reli sezone. Ta bo v veliki meri v znamenju smrtne nesreče Craiga Breena, voznika Hyundaija na testiranju prejšnji teden. Moštvo Hyundaija je nekaj časa celo tehtalo, ali naj v Zagreb sploh pride. Med največjimi zagovorniki nastopa kljub tragični nesreči je bila prav Breenova družina. Hrvaški reli bo zato predvsem prireditev v pozitivnem duhu relija in praznovanju tega športa, česar bi si navsezadnje prav gotovo želel tudi pokojni Craig. Ta je veljal v karavani za pravo enciklopedijo relija in velikega navdušenca, ki je vsako vožnjo in uspeh dosegal zelo srčno in čustveno.

Mnogi navijači so že obiskali kraj Breenove nesreče

Tik pred malo vasico Lobor je bilo včeraj popoldne vse tiho in le več deset prižganih sveč, nekaj cvetja in posvetil je bilo ob črno-beli Breenovi fotografiji – ujet trenutek z letošnjega relija po Švedski, ko je Irec v cilju ene izmed preizkušnje prešerno slavil odličen čas – spominjalo na tragedijo prejšnjega četrtka.

Breen je bil odličen dirkač, ki je letos februarja le zaradi prebite gume ostal brez krstne zmage za svetovno prvenstvo. Foto: Gregor Pavšič

Do nesreče je prišlo pri zelo nizki hitrosti, domnevno vsega 33 kilometrov na uro. Toda lesen del ograje je prebil stransko okno in zadel Breena. Foto: Gregor Pavšič

Vodja Hyundaijeve ekipe: Lesen kol je prebil stransko okno …

Popoldne je v medijsko središče prišel vodja Hyundaijeve ekipe Cyril Abiteboul, ki je v preteklosti že vodil tudi Renaultovo moštvo v formuli ena.

"Do nesreče je prišlo pri relativno nizki hitrosti, cesta je bila drseča. Kos lesene ograje je prebil dirkalnik na voznikovi strani, in sicer skozi stransko okno. Test je bil ustavljen, na mesto nesreče so takoj prišli reševalci in Craiga odpeljali v bolnišnico. Kot vse kaže, pa je bil mrtev že na mestu nesreče. Za vso podporo v zadnjih dneh se zahvaljujem tako organizatorju, FIA, promotorju in tudi Craigovi družini," je dejal Abiteboul.

Vodja Toyotine ekipe Jari-Matti Latvala je včeraj v Zagrebu prav tako povedal, da je do tragičnega trčenja prišlo pri hitrosti komaj 33 kilometrov na uro.

Vodja Hyundaijeve ekipe je včeraj v Zagrebu pojasnil nekaj okoliščin tragične nesreče. Foto: Gregor Pavšič

Vsi uradni avtomobili imajo tak napis v spomin na Breena. Foto: Gregor Pavšič

Breenov dirkalnik je prispel na Hrvaško, zanj pa niso izbrali nadomestnega voznika. Oba tovarniška hyundaija bosta odeta v irske barve. Foto: Gregor Pavšič

Reli kljub številnim nesrečam velja za relativno varen šport in na področju varnosti so v zadnjih desetletjih vsi deležniki naredili velik napredek. Tragičnih nesreč je, spet relativno, dokaj malo, še posebej na najvišji ravni.

Leta 1986 je odmevala tragična nesreča Henrija Toivonena in Sergia Cresta na Korziki, ob koncu leta 2005 se je v Veliki Britaniji ubil sovoznik Michael Park. Zadnja smrtna žrtev na svetovnem prvenstvu je bil sovoznik Jörg Bastuck, ki ga je leta 2006 v Kataloniji med menjavo pnevmatike zadel drug dirkalnik.

Tudi takrat so se morali ostali dirkači vrniti za volan, vendarle pa so imeli vsaj en mesec več časa kot zdaj v primeru Breenove nesreče. Medtem ko je na Irskem potekal Breenov pogreb, so vozniki na Hrvaškem že popisovali traso in urejali zapiske. Tudi zato je bil izmed najboljših voznikov na pogrebu prisoten le Dani Sordo, prav tako Hyundaijev voznik, ki pa ni bil v postavi za hrvaško dirko.

Foto: Uroš Modlic

"Sem med vozniki, ki Craiga niso zares tako dobro poznali. Nikoli nisva bila moštvena kolega. Danes pa je ritem dela tak, da nekaj časa še preživiš z drugimi vozniki znotraj moštva, s tistimi iz drugih ekip pa ne. Craig je imel reli v svoji krvi. Živel je za reli, morda celo bolj kot vsi mi. Bil je odličen ambasador relija, saj je znal pokazati čustva in to imajo ljudje radi. Življenje gre naprej, enako tudi naš šport in to bi bila prav gotovo Craigova želja. Zmaga v nedeljo, kdorkoli jo bo že osvojil, bo imela tokrat nekoliko drugačen okus," je za Siol.net v Zagrebu povedal Sebastien Ogier (Toyota), osemkratni svetovni prvak in predlanski zmagovalec relija po Hrvaški. Francoz letos z dvema zmagama vodi v svetovnem prvenstvu in bo zato v petek kot prvi zapeljal na hitrostne preizkušnje pri naših južnih sosedih.

"Da, to je tvegan šport. Vseh svojih uspehov ne bi dosegel, če ne bi bil malo nor. Tveganje je vedno prisotno in to sprejemamo, ga pa poskušamo kar najbolj profesionalno nadzirati. Toda ko te doleti smola, se lahko zgodi marsikaj. Kontekst Craigove nesreče je bil izjemno nenavaden. Težko si je predstavljati, da tako navidezno nedolžna nesreča pripelje do tragičnih posledic" je še dodal Ogier.