Poti do spektakla vodijo tudi iz Slovenije, letos prvič vstopnina

Hrvaška od četrtka do nedelje že tretjič gosti enega največjih avtomobilskih spektaklov. Dostop do zanimivih odsekov, kjer se bodo pomerili najboljši vozniki relija na svetu, bo tudi tokrat s slovenske strani. Novost so vstopnice za celoten reli, na katerem bo kot prvi štartal predlanski zmagovalec Sebastien Ogier, v konkurenci pa bodo tudi tri posadke iz Slovenije.

Sredi tedna se bo v Zagrebu začel četrti reli letošnjega svetovnega prvenstva. Ta bo zagotovo potekal tudi v znamenju tragične nesreče, ki se je konec prejšnjega tedna zgodila na testiranju severno od Zagreba in v kateri je življenje izgubil Hyundaiev tovarniški voznik Craig Breen. Kako se bo karavana relija konec tedna posvetila nenadni izgubi sotekmovalca in prijatelja, za zdaj še ni znano.

Foto: Red Bull

Traso relija so organizatorji v primerjavi z lansko izvedbo le malo spremenili. Največja sprememba je nova sobotna hitrostna preizkušnja. Reli bo potekal v znamenju hitrih in drsečih cest, ki bodo od najboljših zahtevale vrhunsko obvladovanje dirkalnikov in tudi veliko izkušenj na podobnih cestah.

Lani se je največ ljudi zbralo na zadnji hitrostni preizkušnji v Kumrovcu, in sicer kar 70 tisoč. Za Slovence so zanimive preizkušnje blizu državne meje. Taki sta obe nedeljski, to sta poleg preizkušnje v Kumrovcu tudi preizkušnja Trakošćan v neposredni bližini mejnega prehoda Gruškovje.

Foto: Croatia Rally

Foto: Red Bull

Foto: Red Bull

Sprememba v primerjavi z lanskim relijem je odprava schengenske meje med Slovenijo in Hrvaško. Lani je nekaj dostopov do preizkušenj vodilo prek maloobmejnih prehodov, kjer so bili policisti sicer dobro seznanjeni s pričakovanim nadpovprečnim navalom avtomobilov in so poskrbeli za hiter pretok vozil. Iz Slovenije bo tako mogoče dostopati tako prek prehoda Planina v Podbočju kot tudi Radovica in Krmačina. Ta dostopa bosta aktualna v petek oziroma soboto, kar tudi Slovenijo in turizem v teh krajih postavlja na zemljevid svetovnega prvenstva. Dobršen del relija je na primer za obiskovalce celo primerneje prenočevati v Sloveniji kot na Hrvaškem.

V trasi relija je ostala tudi preizkušnja Platak v zaledju Reke in Grobnika, kjer je bilo lani zaradi slabega vremena in izjemno goste megle veliko težav z izpeljavo relija. Eno od obeh preizkušenj so morali celo odpovedati. Tam letos ne bo več organiziranega prevoza za gledalce na vrh Platka oziroma parkirišča pod smučiščem.

Foto: Hyundai

Vstopnica za celoten reli stane 30 evrov

Reli se bo v četrtek zjutraj začel z uradnim testom "shakedown", zvečer sledi v Zagrebu ceremonialni štart in nato v petek prvih osem hitrostnih preizkušenj. Prvi dan bo imel 130, drugi 116 in tretji 54 tekmovalnih kilometrov.

Novost za letošnje leto bo vstopnina za vse hitrostne preizkušnje in ne le za uradne navijaške cone, ki so jih organizatorji uvedli lani. Prodaja vstopnic bo tako prek spleta kot tudi na dostopih do trase relija. Cena vstopnice za posamezni dan znaša 10 evrov, za vse štiri dni (trije dnevi relija in test shakedown) pa 30 evrov. V vsako izmed dnevnih oziroma paketnih vstopnic je vključen tudi ogled servisne cone na sejmišču v Zagrebu.

Prvi na progo Sebastien Ogier

Prvo ime relija bo nekdanji osemkratni svetovni prvak Sebastien Ogier (Toyota), tudi zmagovalec prve izvedbe hrvaškega relija pred dvema letoma. Vodilni v svetovnem prvenstvu bo šel na progo kot prvi. Glavni tekmeci bodo Kalle Rovanpera (Toyota), Thierry Neuville (Hyundai) in Ott Tanak (M-Sport Ford), morda tudi Elfyn Evans (Toyota). Rovanpera, Neuville in Tanak so trije favoriti letošnjega svetovnega prvenstva, in to kljub trenutnemu vodstvu Ogierja. Francoz bo namreč letos odpeljal le posamezne relije, a načrti bi se lahko z vnovično zmago konec tedna tudi že spremenili.

Reli bo letos spet zanimiv tudi zaradi slovenske udeležbe. Na reli se prvič podaja državni prvak Rok Turk s sovoznico Blanko Kacin (hyundai i20 rally2), ob njem pa še posadki Zrinski-Vidmar (škoda fabia rally2) in Medved-Šavelj (opel corsa rally4).