Srce parajoča zgodba zvezdnika, ki je včeraj umrl na Hrvaškem

Prizorišče včerajšnje tragične nesreče na Hrvaškem. Foto: Reuters Svetovni reli, povsem nepričakovano in nepripravljeno, se je včeraj zavil v črnino. Teden dni pred začetkom relija za svetovno prvenstvo na Hrvaškem, ko so se severno od Zagreba končevali še zadnji testi tovarniških moštev, je odjeknila novica o hudi nesreči Irca Craiga Breena (Hyundai). Policija in moštvo Hyundai Motorsport sta kmalu po tistem, ko je v desnem ovinku priletel v leseno ograjo – del te je očitno predrl dirkalnik in poškodoval dirkača – potrdila smrt 33-letnega voznika.

Prva zmaga za SP mu ni bila usojena

Breen je bil eden od najbolj strastnih, čustvenih in predanih voznikov relija vseh časov, zato je tudi včerajšnja tragedija v karavani svetovnega relija tako šokantna. Na svetovnem prvenstvu je odpeljal 82 relijev. Zmagal ni, devetkrat pa je bil na stopničkah – nazadnje letos februarja na reliju po Švedski. Po lanski slabi sezoni pri M-Sport Fordu se je vrnil k Hyundaiu, bil je polno motiviran, povrnil si je nekaj samozavesti in tudi na Hrvaškem bi bil lahko resen kandidat za mesta na stopničkah.

Odzivi njegovih nekdanjih in zdajšnjih kolegov so bili zelo zgovorni. "Ne morem verjeti, da pišem tole besedilo. Pisala sva si sporočila, nato z njegove strani ni bilo več odgovorov," je zapisal moštveni kolega Ott Tanak, nekdanji svetovni prvak. Tudi vsi njegovi sotekmovalci so se odzvali, prav tako tudi številni vozniki formule ena.

Lani je na Hrvaškem na testu zapeljal hrvaško ministrico za šport Nikolino Brnjac. Foto: Red Bull

FIA President Mohammed Ben Sulayem: “On behalf of the FIA, I extend sincere condolences to the family & friends of Craig Breen following his passing during a private testing accident. Our thoughts & prayers are with his loved ones & the Rally community at this difficult time.” pic.twitter.com/kuIugu51qt — FIA (@fia) April 13, 2023

This is how I will remember him. Craig Breen was in love with rallying. And he was bloody good at it too. A lovely man, gone way too soon. pic.twitter.com/IwMKgZfvBa — Colin McMaster (@colmcklein) April 13, 2023

All I can think about right now is this smile.

Fun times, laughter, tears and now you're reuniting with Jaffa. You have left us all feeling empty lad. RIP Craig Breen.💔 pic.twitter.com/PxSJ54ML5Z — Gerard Quinn (@WRCgerardquinn) April 13, 2023

We are shocked and saddened by the loss of Craig Breen.

We would like to offer our deepest condolences to his family and to all at Hyundai Motorsport, on behalf of everybody at

TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team. — Jari-Matti Latvala (@JariMattiWRC) April 13, 2023

I’m lost for words... Everyone loved Craig for his great Irish character and his enthusiasm for our sport. My thoughts are with his family and friends in this very sad time. RIP Craig, we will miss you pic.twitter.com/shIP75rUw6 — Sébastien Ogier (@SebOgier) April 13, 2023

I can’t believe I’m writing this now. Life can be so fragile and unfair… I can’t believe we’ve lost you mate! Just we’ve been texting and another moment you’re not answering anymore, I’ll miss you buddy so bad, so so bad… pic.twitter.com/tkwyBnNvb8 — Ott Tänak (@OttTanak) April 13, 2023

Foto: Red Bull

Breenova usoda je srce parajoča. Leta 2012 je na reliju Targa Florio v navidezno nedolžni nesreči umrl njegov takratni sovoznik Gareth Roberts. Bil je tudi njegov najboljši prijatelj. Ograja je predrla sprednji del dirkalnika in ga usodno poškodovala.

Craig je bil takrat čustveno zlomljen, a se je s podporo Robertsove družine kmalu vrnil za dirkaški volan. Še istega leta je postal svetovni prvak v kategoriji SWRC in na ciljni rampi v Walesu z rokami pokazal v nebo. Bolj kot kogarkoli drugega bi si v takratnem slavju želel družbo Garetha, s katerim sta leto prej že postala mladinska svetovna prvaka. Tam sta bili spet družini obeh in sta Craiga močno podpirali.

Kot otrok doma organiziral "relije" s kolesi

Že njegov oče je vozil reli, mali Breen pa je doma okrog hiše na Irskem organiziral prave hitrostne preizkušnje s kolesi, napel je varnostne ograje, zagotovil "gledalce" in celo v cilju pred domačo kamero, seveda še kot otrok, vadil izjave za televizijo. Sanjal je o karieri voznika relija na najvišji ravni, ki jo je v marsičem tudi dosegel.

Čeprav je bil na relijih najvišje ravni prisoten že več kot deset let, je imel Breen še vedno izjemno zalogo avtomobilskega navdušenja in motivacije. Letos bi moral odpeljati vse portugalsko prvenstvo, obenem pa izbrane relije za Hyundai v svetovnem prvenstvu. Bil je tudi velik navdušenec nad starimi dirkalniki. Dirkal je s fordom escortom Mk2, BMW M3, subarujem imprezo, fordom escortom WRC in podobnimi modeli.

Svetovno prvenstvo je ostalo brez enega najbolj toplih ljudi, voznika z izjemnim karakterjem, prijaznostjo in dostopnostjo – in Irca, ki je na svojo dokončno uresničitev otroških sanj šele čakal. Usoda, ki se je v razmaku 11 let poigrala z najboljšima prijateljema, je bila resnično kruta.

Breen bi bil letos na Hrvaškem spet kandidat za najvišja mesta. Foto: Red Bull